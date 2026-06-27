В Улан-Удэ улицу прогнившего пня пытаются модернизировать

В начале мая на объекте культурного наследия по ул. Смолина, 34, случился большой пожар. Это жилой многоквартирный дом. Сегодня он в ужасном состоянии.





- Жилые площади дома находятся в частной собственности, - пояснил «Номер один» председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ Валерий Вильдавский.









- Однако до настоящего времени указанные в охранном обязательстве работы по сохранению памятника истории и культуры не выполнены. Собственники за выдачей задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не обращались, - констатировал нашему изданию зампред комитета госохраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства республики Павел Вершинин.





На ул. Смолина есть несколько зданий-памятников, вид которых оставляет желать лучшего. Так, неприятно удивляет своим облезлым видом объект культурного наследия по ул. Смолина, 13. Его пока не закрыли баннером с нарисованными окнами. Но, думаем, пора - времени на раскачку нет.





Среди «смолинских» объектов-памятников, на наш взгляд, оптимизм внушает лишь экс-синагога (выходит фасадом на эту улицу, имея адрес по ул. Свердлова). Недавно «Номер один» писал про этот объект. После того как ВСГУТУ передал дом-памятник в собственность религиозной организации ортодоксального иудаизма, его готовятся отремонтировать и водрузить на будущем куполе «звезду Давида».

То, что улица нуждается в модернизации, начинаешь подозревать на спуске от оперного театра и Национальной библиотеки. Дорожка, обустроенная во времена СССР, давно наполовину исчезла. Возле нее большой пустырь и некоторая пародия на «зеленую зону».





Где-то пень-срез, где-то провалившаяся (разбитая, осыпающаяся) тротуарная плитка, разваливающиеся фасады с окнами, что закрыты разбитыми ставнями, разваливающиеся заборы, которые в последний раз красили, наверное, лет 30 назад, граффити, разные бумажные объявления, которые годами никто не убирает. Как и не чинит сломанные завалинки, из которых на тротуар сыплется шлак. Удручает ситуация с палисадниками вдоль тротуара – сломанные, выщербленные, перекошенные, подпертые дощечками, и тоже не известно, когда в последний раз крашенные. Озеленение также наводит уныние. Местами в дорожных ограждениях не хватает звеньев…





Вид у улицы неухоженный, и дело не в строительных работах, которые тут кое-где производятся. Почему бы властям, к примеру, не простимулировать владельцев заборов и палисадников к тому, чтобы те починили, покрасили их и сделали так, чтобы все хорошо стояло без подпорок?





Повторим, ул. Смолина входит в тройку опорных улиц центра Улан-Удэ. На наш взгляд, следует разработать дорожную карту по приведению ее в порядок. И начать можно с простого — выкорчевать пень и заделать дыру в тротуаре.





Основа дорожно-уличной сети в центре Улан-Удэ состоит из трех элементов – ул. Балтахинова (с продолжением по ул. Коммунистической), ул. Ленина (включая пешеходный Арбат) и отрезок ул. Смолина - от района площади Советов до реки Уды. Эти три направления идут параллельно друг другу. От их состояния во многом зависит впечатление, которое оставляет центр столицы Бурятии. Попытки модернизировать улицу есть, но их абсолютно недостаточно. Корреспондент «Номер один» прогулялся по центру города и взглянул на него глазами туриста.Развитие ул. Балтахинова производит нормальное впечатление. Там стоят торгово-развлекательные центры, обустраивается зона в районе Мемориала Победы, давно построены развязки у Центрального рынка и Удинского моста. Среди последних дизайнерских новшеств – унификация вывесок магазинов, новые требования к остеклению уличных павильонов, которые тоже оказали влияние на внешний облик улицы. Каждый, кто находится на этой улице, может оценить памятник Гэсэру, герою бурятского эпоса. Больших вопросов по улице нет.То же самое можно сказать про ул. Ленина. Ее тоже давно развивают. Как известно, в этом строительном сезоне власти взялись за обновление Арбата и скоро обещают его завершить. Обновлен вид площади Революции. Обнесены строительным забором Гостиные ряды, где после перехода объекта культурного наследия в собственность Бурятии появились реальные перспективы долгожданного ремонта.Даже не будем много говорить про площадь Советов с летней зоной отдыха и массой цветов. Там развитие видно всем. Фонтан у оперного театра, правда, закрыт на ремонт. Полагаем, скоро он начнет работать. В этом сезоне прошла побелка Дома пионеров. Рано или поздно завершится ремонт здания театра кукол «Ульгэр» на ул. Ленина. Не очень понятно, что со строительством полуподземного ТРЦ под оперным театром, но со временем картина должна проясниться. Интересным моментом 2026 года стало открытие на улице первой в Улан-Удэ платной парковки.В целом на двух центральных направлениях положение оптимистичное. Можно говорить о том, что две улицы приведены в нормальный вид. А вот ул. Смолина серьезно отстает. Рывок по модернизации территории, который был в свое время сделан на участке в районе Виадука, не получил продолжения. Если взглянуть на нее от начала до конца, то это улица контрастов. Их надо устранять. И процесс активизируется.Все проходящие мимо дома видят, что сделали со зданием после пожара - его закрыли от глаз прохожих огромным темным баннером с нарисованными окнами. Это имитация нормального фасада. Если проезжать ночью мимо на машине, то можно даже обмануться, подумав, что это на самом деле стена дома. А это своего рода «потемкинская деревня».- В настоящее время дом закрыт декоративным баннером. Вопрос о его восстановлении, ремонте либо сносе будет решаться на уровне субъекта Российской Федерации, - пояснил Валерий Вильдавский.Пострадавший объект «Усадьба мещанина Эйрагульского С. С.» был поставлен на государственную охрану в 1996 году. Минкультуры России приказом от 2017 года зарегистрировало его в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Памятник находится в частной собственности граждан.В 2018 году власти Бурятии утвердили охранное обязательство собственников усадьбы и направили им.Была ли недвижимость застрахована, в комитете не знают. Судя по всему, загородить ужасный дом баннером – это все, что могут сделать власти.- Правообладатели должны после получения задания и разрешения с привлечением организации, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, провести инженерное обследование. С учетом рекомендаций инженерного обследования разработать научно-проектную документацию, а затем провести ремонтно-реставрационные работы, - пояснили в комитете госохраны путь решения вопроса.Когда граждане организуют ремонт, абсолютно неясно. Значит, баннер «потемкинской деревни» может еще долго удивлять прохожих.Кстати, по словам и. о. начальника ГУ МЧС России по Бурятии Евгения Шангина, уголовное дело по поводу пожара не возбуждалось ввиду отсутствия события преступления.- Причиной возникновения пожара стало воспламенение горючих материалов от воздействия на них источника зажигания в виде теплового проявления электрического тока, образовавшегося в результате аварийного режима работы электрооборудования, - сообщил главный спасатель республики.Одним словом, произошло короткое замыкание.Символом ул. Смолина можно считать прогнивший пень, торчащий посреди тротуара. Даже не пень, а срез, сделанный у самой тротуарной плитки. Внешняя часть среза (периметр, напоминающий сердце) еще цела, но середина поражена гниением.Фото: «Номер один»