Жительница Бурятии созналась в убийстве 20-летней давности

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Еравнинского района. Она обвиняется по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло 20 лет назад в селе Сосново-Озёрское. Тогда в райцентре после совместного распития спиртного между двумя сельчанками возник конфликт. Повод для него был пустяковый.«В ходе ссоры обвиняемая нанесла знакомой множество ударов руками и ногами, а затем металлическим предметом ударила не менее 2 раз по голове. От полученных травм потерпевшая спустя 3 месяца скончалась у себя дома», - рассказали в надзорном ведомстве.Длительное время уголовное дело оставалось нераскрытым. Однако недавно в ходе оперативных мероприятий удалось получить данные о причастности к преступлению обвиняемой. Она все это время продолжала жить в райцентре. На допросе женщина полностью признала вину.