Происшествия 26.06.2026 в 17:29

Жительница Бурятии созналась в убийстве 20-летней давности

Женщина в ходе ссоры жестоко избила односельчанку
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии созналась в убийстве 20-летней давности
Фото: прокуратура Бурятии
В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Еравнинского района. Она обвиняется по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло 20 лет назад в селе Сосново-Озёрское. Тогда в райцентре после совместного распития спиртного между двумя сельчанками возник конфликт. Повод для него был пустяковый. 

«В ходе ссоры обвиняемая нанесла знакомой множество ударов руками и ногами, а затем металлическим предметом ударила не менее 2 раз по голове. От полученных травм потерпевшая спустя 3 месяца скончалась у себя дома», - рассказали в надзорном ведомстве.

Длительное время уголовное дело оставалось нераскрытым. Однако недавно в ходе оперативных мероприятий удалось получить данные о причастности к преступлению обвиняемой. Она все это время продолжала жить в райцентре. На допросе женщина полностью признала вину.
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