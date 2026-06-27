Зурхай на субботу, 27 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, заниматься делами, связанными с домом (строительство, ремонт и т. д.), земледелием, государственными вопросами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), возводить объекты почитания, создавать семью, совершать омовение, возвеличивать кого-либо.Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; заключать договор с друзьями, торговать, строить каналы и колодцы, устраивать празднества, совершать первые важные дела в жизни младенца - праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.Стрижка волос: к увеличению усердия.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один