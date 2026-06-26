Общество 26.06.2026 в 16:29
В Чите автошколы перестали работать из-за топливного кризиса
На поездки с курсантами нет бензина
Текст: Иван Иванов
Кризис с бензином сказался на работе автошкол в Чите: в некоторых компаниях инструкторы не смогли выйти на работу из-за того, что не смогли заправить автомобиль. Об этом корреспонденту «Чита.Ру» 26 июня рассказали представители автошкол.
В автошколе «Специалист» рассказали, что сегодня инструкторы не вышли на работу, потому что не смогли заправиться. В Автошколе 75 рассказали, что инструкторы стараются заправиться заранее. Ночью стоим, днем работаем, очень тяжело, - говорят они. «Бензовоз хотим купить на 4 тонны, ищем выходы на оптовиков. Пока безуспешно», - отмечают они. Представитель автошколы «Профессионал» на улице Богомягкова тоже поделилась. что машины приходится заправлять по ночам. Инструкторы ночью стоят в очереди по 6-9 часов, а днем работают.
В Госавтоинспекции Забайкалья сообщили корреспонденту что экзамены в ГАИ принимаются в штатном режиме. Бензиновый кризис начался в Чите в июне 2026 года из-за атак БПЛА за НПЗ под Москвой. Ограничения на покупку топлива ввели многие АЗС - сначала на разных заправках можно было купить только 60 или 20 литров бензина, а цены за 4 дня увеличились на 1–3 рубля. Затем лимиты постепенно уменьшали, например 23 июня на БРК начали продавать не по 30 а по 20 литров на машину. В четверг 26 июня губернатор Забайкалья Александр Осипов провел заседание комиссии по ЧС по итогам которого в регионе ввели режим повышенной готовности, а лимиты на продажу топлива физическим лицам ужесточили до 15 литров на машину.
Фото: нейросеть
В автошколе «Специалист» рассказали, что сегодня инструкторы не вышли на работу, потому что не смогли заправиться. В Автошколе 75 рассказали, что инструкторы стараются заправиться заранее. Ночью стоим, днем работаем, очень тяжело, - говорят они. «Бензовоз хотим купить на 4 тонны, ищем выходы на оптовиков. Пока безуспешно», - отмечают они. Представитель автошколы «Профессионал» на улице Богомягкова тоже поделилась. что машины приходится заправлять по ночам. Инструкторы ночью стоят в очереди по 6-9 часов, а днем работают.
В Госавтоинспекции Забайкалья сообщили корреспонденту что экзамены в ГАИ принимаются в штатном режиме. Бензиновый кризис начался в Чите в июне 2026 года из-за атак БПЛА за НПЗ под Москвой. Ограничения на покупку топлива ввели многие АЗС - сначала на разных заправках можно было купить только 60 или 20 литров бензина, а цены за 4 дня увеличились на 1–3 рубля. Затем лимиты постепенно уменьшали, например 23 июня на БРК начали продавать не по 30 а по 20 литров на машину. В четверг 26 июня губернатор Забайкалья Александр Осипов провел заседание комиссии по ЧС по итогам которого в регионе ввели режим повышенной готовности, а лимиты на продажу топлива физическим лицам ужесточили до 15 литров на машину.
Фото: нейросеть