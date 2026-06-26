Общество 26.06.2026 в 17:00

В России ужесточили требования к автостоянкам

Введен в действие свод правил «Системы противопожарной защиты стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности».

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Текст: Анастасия Величко
В России ужесточили требования к автостоянкам

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, помещениям и площадкам, предназначенным для стоянки (хранения) автомобилей, микроавтобусов (в том числе электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей), мототранспортных средств и средств индивидуальной мобильности.

Свод правил предназначен для применения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения объекта защиты.

Настоящий свод правил не распространяется на стоянки автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, автомобилей, работающих на сжиженном природном газе, а также автомобилей, перевозящих взрывчатые, ядовитые, инфицирующие и радиоактивные вещества, разъясняет прокуратура Советского района г. Улан-Удэ.

Фото: "Номер один"


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пожарная безопасность автомобили стоянка

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