В России будут наказывать недобросовестных продавцов табака

С 1 сентября 2026 года устанавливается административная ответственность за нарушение запрета продажи табачной или никотинсодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, на основании информации, полученной из информационной системы мониторинга.

В частности, предусматривается ответственность за: неисполнение юридическим лицом или ИП, осуществляющими продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрета продажи товара, срок годности которого истек, после получения ими информации о введении такого запрета из информационной системы мониторинга (предусматривается наложение штрафа на ИП в размере 10 тысяч рублей, на юрлиц - 20 тысяч рублей за каждую единицу проданного товара);

продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, лицом, которое не зарегистрировано в информационной системе мониторинга (правонарушение повлечет наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей).

За продажу в течение одного календарного дня в одном объекте торговли не более 100 единиц маркированной табачной продукции ниже максимальной розничной цены и маркированной никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены после получения информации о введении запрета продажи из информационной системы мониторинга предусмотрен штраф для ИП и юрлиц в размере 5 тысяч рублей. В случае продажи от 100 до 1 тысячи единиц такого товара штраф составит 50 тысяч рублей, при продаже более 1 тысячи единиц товара - 500 тысяч рублей. Аналогичные размеры штрафов установлены за продажу табачной продукции с маркировкой выше максимальной розничной цены после получения информации о введении запрета продажи из информационной системы мониторинга, разъясняет прокуратура Советского района г. Улан-Удэ изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.



Фото: "Номер один"