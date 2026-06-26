В Улан-Удэ наградили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»

В этом году на премию мэра «Молодые таланты» поступило 57 заявок. Лауреатами стали 15 молодых специалистов, студентов, педагогов и общественных деятелей.





Кроме того, в этот день были награждены победители городских конкурсов социальных проектов.









Из 20 заявок на конкурс «Добрые дела – любимому городу» поддержку получили 5 молодежных проектов, посвященных сохранению истории города, поддержке семей, развитию бурятского языка и молодежных медиа.