Общество 26.06.2026 в 16:19
В Улан-Удэ наградили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»
Также награды получили победители городских конкурсов
26 июня в Улан-Удэ наградили лауреатов премии мэра «Молодые таланты» и победителей городских конкурсов. Как отметил мэр города Игорь Шутенков в своем канале в «МАКСе», «награды вручили тем, кто своими идеями, проектами и работой помогает развивать город и делает жизнь жителей лучше».
Награды вручались в трех номинациях: за высокие достижения в области молодежной политики; за высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности; за высокие достижения в профессиональной деятельности.
Полный список лауреатов премии мэра
– Для нас эта награда – не финиш, а начало новых свершений. Мы, молодежь, обещаем не останавливаться, продолжать творить и вносить свой вклад в развитие нашего города. Еще раз огромное спасибо за поддержку, — отметил лауреат премии мэра Валерий Очиров.
Список проектов-победителей
Из 10 заявок на конкурс субсидий для социально ориентированных НКО поддержку получили 8 организаций, реализующих проекты в сфере инклюзии, туризма, поддержки семей, материнства, спорта и активного долголетия.
За каждым дипломом и наградой стоят реальные дела: помощь семьям, создание новых возможностей для молодежи, развитие культуры, спорта, туризма и создание комфортной городской среды для жителей Улан-Удэ.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В этом году на премию мэра «Молодые таланты» поступило 57 заявок. Лауреатами стали 15 молодых специалистов, студентов, педагогов и общественных деятелей.
Награды вручались в трех номинациях: за высокие достижения в области молодежной политики; за высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности; за высокие достижения в профессиональной деятельности.
Полный список лауреатов премии мэра
– Для нас эта награда – не финиш, а начало новых свершений. Мы, молодежь, обещаем не останавливаться, продолжать творить и вносить свой вклад в развитие нашего города. Еще раз огромное спасибо за поддержку, — отметил лауреат премии мэра Валерий Очиров.
Кроме того, в этот день были награждены победители городских конкурсов социальных проектов.
Из 20 заявок на конкурс «Добрые дела – любимому городу» поддержку получили 5 молодежных проектов, посвященных сохранению истории города, поддержке семей, развитию бурятского языка и молодежных медиа.
Список проектов-победителей
Из 10 заявок на конкурс субсидий для социально ориентированных НКО поддержку получили 8 организаций, реализующих проекты в сфере инклюзии, туризма, поддержки семей, материнства, спорта и активного долголетия.
За каждым дипломом и наградой стоят реальные дела: помощь семьям, создание новых возможностей для молодежи, развитие культуры, спорта, туризма и создание комфортной городской среды для жителей Улан-Удэ.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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