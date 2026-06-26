Жительница Бурятии сломала нос начальнику подразделения дознания

В Гусиноозерском городском суде в Бурятии вынесли приговор женщине, сломавшей нос начальнику подразделения дознания (по ч. 4 ст. 296 УК РФ).

Инцидент произошел в кафе. В заведении осужденная встретила дознавателя и начальника отделения дознания. Женщина завела с ними разговор по поводу приостановленного уголовного дела по факту кражи, где она является потерпевшей.

Горожанка была недовольна тем, что «уголовку» приостановили, и вора так и не нашли, а также «пассивностью действий начальника отделения дознания», которая контролировала расследование дела.

«В помещении кафе женщина подошла к находящемуся за столом начальнику подразделения дознания и с достаточной силой дважды ударила кулаком в лицо, причинив ей телесное повреждение в виде закрытого перелома костей носа», - рассказали в пресс-службе суда.

За насилие, опасное для жизни и здоровья, женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Пока приговор в законную силу не вступил.