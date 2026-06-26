В Бурятии суд сжалился над семьей подростка, который устроил крупнейший пожар

В Бурятии Баунтовский районный суд сжалился над родителями 14-летнего подростка, который в начале мая устроил крупный пожар площадью около 1154 га. Он поджег сухую траву зажигалкой.

34 работника авиалесоохраны ликвидировали пожар 9 мая. В целом на тушение пришлось потратить почти 5 миллионов рублей, из которых 3 181 773 руб. составили затраты на аренду вертолета Ми-8.

Суд учел имущественное положение семьи, снизив взыскиваемую в бюджет РФ сумму в два раза – до 2,5 млн рублей. В случае отсутствия у несовершеннолетнего ответчика доходов либо имущества, достаточных для погашения задолженности, ответственность полностью, либо в недостающей части в субсидиарном порядке с несовершеннолетнего будет возложена на его родителей в равных долях.

«По достижении их сына совершеннолетия, либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появятся доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобретет дееспособность, взыскание с родителей прекратится», - пояснили в суде.