В Бурятии из больницы уволилось несколько терапевтов

В Селенгинском районе Бурятии жители поселка Набережный поинтересовались, когда у них появится врач-терапевт. «В центральной поликлинике нет возможности пройти, очередь очень большая», - пишут люди.

В группе «Селенга-инфо.24/7» появился комментарий минздрава республики. Как пояснили в министерстве, в Гусиноозерской центральной районной больнице произошла непрогнозируемая ситуация: уволилось несколько врачей-терапевтов. В связи с этим специалиста из поселка Набережный перевели в поликлинику ЦРБ.

«В настоящее время медпомощь населению п. Набережный оказывают фельдшер и медицинская сестра. Данная схема является временной и сохранится до конца июля. А в августе месяце в поселок выйдет на работу врач-терапевт целевого набора, который проживает в данном районе», - отметили в минздраве Бурятии.

Запись на прием осуществляется через портал ЕПГУ и кол-центр поликлиники, в котором оператор оказывает помощь в записи с учетом срочности и диагноза пациента.