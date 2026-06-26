Минстранс разъяснил ситуацию с бензином в Бурятии

В июне в нескольких регионах страны начался топливный кризис и ситуация на рынке нефтепродуктов стала напряженной. Министерство транспорта Бурятии дало официальный комментарий, заверив, что запасы всех видов топлива в республике соответствуют нормативным показателям.

- Все нефтебазы обеспечены достаточным количеством топлива, чтобы покрыть потребности всех жителей республики. Временные сложности возникают на отельных АЗС, в том числе из-за повышенного спроса и увеличения потока транзитных большегрузов из Забайкальского края и Иркутской области. В результате отдельные заправки, особенно на транзитных маршрутах, не успевают так часто подвозить топливо из-за невозможности резко перестроить логистику, - сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация держится на постоянном контроле. Все возникающие вопросы по обеспечению топливом социально значимых организаций решаются в оперативном порядке.

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