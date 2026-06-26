Общество 26.06.2026 в 14:59

Ученые Бурятии создали чат-бот для проверки лицензий на перевозку по Байкалу

Достаточно ввести бортовой номер судна
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Текст: Карина Перова
Ученые Бурятии создали чат-бот для проверки лицензий на перевозку по Байкалу
Фото: архив «Номер один»

Ученые Бурятского госуниверситета Константин Патласов и Баир Хабитуев создали чат-бот в мессенджере MAX для проверки лицензий на перевозку по Байкалу. Разработка проходила в Центре прикладных цифровых исследований БГУ.

«Достаточно ввести бортовой номер судна – и система покажет, есть ли у перевозчика разрешение на пассажирские перевозки. Бот проверяет не только акваторию Байкала, но и реки Селенгу и Баргузин, а также Иркутское, Братское и Усть-Илимское водохранилища», - рассказали в пресс-службе вуза.

Проект создан совместно с министерством туризма Бурятии и Госморречнадзора.

Ссылка на чат-бот: https://max.ru/ship_check_bot

Теги
чат-бот лицензия байкал перевозки

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