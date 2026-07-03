Бариатрические операции по ОМС в Бурятии

«У меня тяжелая форма ожирения. Слышала, что теперь бариатрию можно сделать бесплатно по ОМС. У нас в республике такие операции проводят?» Елена, Улан-Удэ

Путь к бесплатной операции непростой и зависит от многих факторов. Однако, такие операции в Бурятии проводят, и на федеральном уровне теперь они доступны по ОМС.

Ещё в 2018 году в Республиканской клинической больнице им. Семашко впервые выполнили лапароскопическую продольную резекцию желудка — одну из основных бариатрических операций. Тогда это была первая такая операция в регионе, и хирурги подчеркивали, что бариатрия — это не косметология, а спасение жизни для пациентов с морбидным ожирением.

В 2026 году бариатрическую хирургию на федеральном уровне включили в базовую программу государственных гарантий ОМС, то есть пациенты с ожирением могут получить хирургическую помощь бесплатно по полису.

Показания к операции — это обычно индекс массы тела (ИМТ) 40 и выше, либо ИМТ от 35 при наличии серьезных сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета второго типа или гипертонии.

В Бурятии такая помощь возможна, но:

● нужно обратиться к терапевту или эндокринологу по месту жительства;

● пройти полное обследование, подтвердить диагноз и показания к операции;

● получить направление в стационар, где проводят бариатрические вмешательства (вероятнее всего, это РКБ им. Семашко);

● уточнить в министерстве здравоохранения Бурятии, как именно организован маршрут пациента и действуют ли региональные квоты.