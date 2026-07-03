Ряд водоемов в Улан‑Удэ кишит опасными бактериями

В водоемах Улан‑Удэ выявили превышение гигиенических нормативов по опасным бактериям. Мониторинг проходил 1 июня в нескольких точках.

Как сообщили в комитете по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации города, в реке Селенге (село Вознесеновка, возле моста) обнаружили обобщённые колиформные бактерии и энтерококки.

А в Селенге (станция Дивизионная, 500 м ниже выпуска ПОСК МУП «Водоканал»), озере Тулунжинское и карьере в микрорайоне Авиазавод выявили превышение по энтерококкам.

«Призываем горожан воздержаться от использования ряда водоёмов для купания и любых бытовых нужд – риск инфекционных заболеваний повышен», - прокомментировали в профильном комитете.