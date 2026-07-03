Общество 03.07.2026 в 10:26

В Улан-Удэ врачи удалили у пенсионерки пятисантиметровый желчный камень

Хирурги подчеркнули, что случай уникальный
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ врачи удалили у пенсионерки пятисантиметровый желчный камень
Фото: РКБ им. Н.А. Семашко

В Улан-Удэ врачи Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко успешно прооперировали 77-летнюю пациентку с диагнозом синдром Бувере – редким и опасным для жизни осложнением желчнокаменной болезни. Ранее женщина перенесла инсульт.

Жительница Северобайкальска поступила в хирургическое отделение 16 июня. «Появилась тяжесть внутри и постоянная тошнота. Меня госпитализировали в больницу в Северобайкальске, там началось лечение. Когда врачи поняли, что ситуация тяжелая, то экстренно на вертолете санитарной авиации меня перевезли в Улан-Удэ», - рассказала пенсионерка.

В РКБ хирурги провели краткосрочное обследование, подтвердили диагноз и на вторые сутки выполнили операцию миниинвазивным доступом, т.е. лапароскопически – через три небольших прокола. Из двенадцатиперстной кишки удалили пятисантиметровый желчный камень.

«С обструкцией кишечника желчными камнями мы сталкивались и ранее, но они располагались в дистальных («конечных») отделах тонкой кишки и во всех случаях операция выполнялась в открытом варианте, т.е. через лапаротомию. В данном случае впервые удалось выполнить оперативное вмешательство по удалению конкремента из двенадцатиперстной кишки в лапароскопическом варианте. За весь мой стаж это один самых крупных удаленных конкрементов при ЖКБ, осложненных свищами», - прокомментировал хирург Баир Хабинов.

Подчеркивается, что послеоперационный период проходит гладко, а сама женщина сегодня готовится к выписке.

«При несвоевременно оказанной помощи камень мог вызвать перфорацию стенки кишки с развитием перитонита и летального исхода. Желчекаменная болезнь, ставшая причиной столь серьезного осложнения, имеет многогранные причины: чрезмерное употребление жирной и высококалорийной пищи, неправильное питание – переедание или голодание, нарушение обмена веществ, малоподвижный образ жизни и др. Важно вовремя проходить диспансеризацию, соблюдать принципы здорового питания и вести активный образ жизни! А при выявлении желчекаменной болезни обращение к врачу-хирургу для своевременного лечения, чтобы избежать развития ее осложнений», - призвали в больнице.

Теги
желчный камень операция РКБ

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