Общество 03.07.2026 в 09:55

В Чите автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на АЗС

Общественники предложили ввести бумажные талоны на бензин
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Текст: Иван Иванов
В Чите автомобилисты продолжают сутками стоять в очередях на АЗС
Фото: архив «Номер один»
В Чите состоялась встреча общественников, просвещенная нехватке бензина и проблеме многокилометровых очередей на автозаправках города. Как сообщает портал «Чита.ру», жители выдвинули несколько предложений по организации процесса заправки. Среди них — распределение автомобилей по дням недели с учётом первой цифры госномера, а также внедрение электронной очереди на основе QR‑кодов. 

Волонтёры выступили с альтернативным вариантом — введением системы бумажных талонов. По их мнению, инициативы жителей смогут показать свою эффективность лишь после того, как удастся справиться с уже сложившимися очередями. Сейчас первоочередной задачей остаётся помощь тем водителям, которые вынуждены проводить в ожидании топлива по несколько суток.

Согласно предложению штаба, количество талонов для каждой АЗС планируется определять на основании суточного объёма поступающего топлива. В каждом талоне предполагается фиксировать госномер автомобиля, разрешённый объём заправки и конкретное время приезда на станцию. Такой подход призван избавить водителей от необходимости находиться в живой очереди: им достаточно будет прибыть к назначенному часу. 

Напомним, что дефицит топлива в стране возник в середине июня из-за непрекращающихся атак БПЛА по НПЗ центра и юга России. В результате нехватку топлива в центральной части страны и, прежде всего, в Москве, было решено закрывать за счёт в сибирских НПЗ, что вызвало острую нехватку топлива в Сибири и на Дальнем Востоке. Власти принимают меры и заявляют, что ситуация под контролем и топливо в стране есть.
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