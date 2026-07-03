Жительница Красноярска похитила у семьи погибшего бойца из Бурятии 9,5 млн рублей

В Еврейской автономной области вдову участника СВО «развели» аферисты под предлогом оформления наград для погибшего мужа.

Затем её запугали тем, что она якобы спонсирует недружественное государство и убедили отдать курьеру 4,6 млн рублей.

Как выяснили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по ЕАО, девушкой, забравшей деньги у обманутой сельчанки, была 20-летняя жительница Красноярска.

Также оказалось, что ранее девушка забрала 9,5 млн рублей у обманутых по схожей схеме родственников погибшего участника СВО из Бурятии.

Её доставили из Красноярска в ЕАО. От дачи показаний она отказалась. Возбуждено уголовное дело. Сейчас девушка находится в СИЗО.