Владимир Павлов принял участие в торжественном открытии «Алтарганы»

2 июля на центральном стадионе в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» (6+).В парадном шествии прошли представители Бурятии, Забайкалья, Иркутской области, Монголии и Китая. В торжественной церемонии открытия фестиваля колоннами прошли представители бурятских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Магаданской и Калининградской областей, Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Татарстан, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, на фестиваль приехали делегации из Новосибирска, Норильска, Мирного и Нерюнгри.Грандиозное событие, объединяющее бурятские диаспоры и гостей со всего мира, проводится в Улан-Удэ ровно через 20 лет. Тогда, летом 2006 года, Бурятия впервые приняла эстафету «Алтарганы».Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов отметил, что «Алтаргана» стала символом дружбы, единения, сохранение традиций и обычаев бурятского народа.- Буряад угсаатанай hүлдэ үргэhэн «Алтаргана» нааданда сугларhан арад зоноо, холо ойрын айлшадаа Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө халуунаар амаршалжа, хүн бүхэндэ омогорхол, урма зориг, баяр баясхалан хүсэнэб! - приветствовал спикер участников и гостей фестиваля на бурятском языке.После торжественного поднятия флага фестиваля праздничное открытие украсило яркое театрализованное представление «Шэдитэ Алтаргана».Напомним, на очередном 16-м фестивале «Алтаргана» проходят 18 творческих конкурсов, а также соревнования «Эрын гурбан наадан» по традиционным видам спорта: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука «Һур харбаан», конных скачках «Мори урилдаан» и разбивании хребтовой кости «Һээр шаалган».Фото: Хурал Бурятии