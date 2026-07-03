Общество 03.07.2026 в 09:50

На Wildberries вырастут цены

Дефицит и подорожание топлива вынуждает маркетплейс увеличить комиссии для селлеров
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Текст: Иван Иванов
На Wildberries вырастут цены
Фото: архив «Номер один»
Wildberries с 7 июля вносит изменения в условия работы с продавцами, повышая комиссии для селлеров. Это отразится на ценах.

Как сообщает «Коммерсант», в обновленной оферте маркетплейса указано, что корректировка тарифов обусловлена текущей экономической ситуацией, в частности существенным ростом стоимости топлива и последовавшим за этим удорожанием логистических операций.

В пресс‑службе компании подчеркнули дифференцированный характер изменений: по отдельным товарам комиссии могут быть даже снижены, по некоторым — сохранены на прежнем уровне. Такой подход, по словам представителей площадки, призван учитывать специфику разных сегментов и текущую конъюнктуру рынка.

Согласно данным сервиса Wildbox, наиболее заметный рост комиссий ожидается для продавцов, использующих маркетплейс в качестве витрины и самостоятельно организующих доставку либо самовывоз заказов — для этой модели сборы увеличатся на 20 процентных пунктов. При работе по схеме продажи со склада продавца повышение составит 6 процентных пунктов, а для товаров, размещённых на складе Wildberries, — 5 процентных пунктов.

Представители отрасли отмечают, что логистика остаётся одной из ключевых статей расходов маркетплейсов, а стоимость топлива напрямую сказывается на цене доставки, особенно в условиях обширной инфраструктуры, включающей фулфилмент‑центры, сортировочные узлы и пункты выдачи. По информации Ассоциации представителей электронной торговли, за последние три года стоимость логистических услуг выросла в диапазоне 33–89 процентов, а комиссии платформ — на 58–63 процента.

Сейчас совокупные расходы селлеров, включая комиссии, логистику, хранение, рекламу и издержки, связанные с возвратами, могут достигать 50–70 процентов от выручки. Учитывая, что значительная часть продавцов относится к малому и среднему бизнесу, изменение тарифов напрямую влияет на их операционную деятельность.
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торговля

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