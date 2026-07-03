Жителя Бурятии будут судить за применение насилия к полицейскому

В Тункинском районе Бурятии перед судом предстанет 37-летний мужчина. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти (полицейскому), не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел днем 29 мая. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции в связи с ДТП в селе Орлик Окинского района. Обвиняемый был пьян и недоволен. Он применил физическую силу в отношении начальника отделения полиции, нанеся ей повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Позднее мужчина признал вину и раскаялся в совершенном преступлении.

«Производство следственных действий по уголовному делу завершено, доказательственная база собрана в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.