В Улан-Удэ подросток стащил из магазина 12 банок дорогого кофе

В Улан-Удэ 15-летний школьник-рецидивист обчистил продуктовый магазин. Подросток стащил 12 банок дорогого кофе. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали юношу. Выяснилось, что он уже привлечен к уголовной ответственности за две кражи из магазинов.

Подросток заявил, что украл кофе для дальнейшей перепродажи по меньшей стоимости.

«По факту кражи завели уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в МВД по Бурятии.