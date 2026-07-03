Общество 03.07.2026 в 09:47
В Улан-Удэ подросток стащил из магазина 12 банок дорогого кофе
Ранее его уже привлекали к «уголовке» за кражи
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 15-летний школьник-рецидивист обчистил продуктовый магазин. Подросток стащил 12 банок дорогого кофе. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Полицейские задержали юношу. Выяснилось, что он уже привлечен к уголовной ответственности за две кражи из магазинов.
Подросток заявил, что украл кофе для дальнейшей перепродажи по меньшей стоимости.
«По факту кражи завели уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в МВД по Бурятии.