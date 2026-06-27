Общество 27.06.2026 в 08:53

Автомобилистам, стоящим в очередях за бензином в Иркутске, установят биотуалеты

Власти столицы Приангарья позаботились о бытовых нуждах водителей
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Текст: Иван Иванов
Автомобилистам, стоящим в очередях за бензином в Иркутске, установят биотуалеты
Фото: архив «Номер один»
В Иркутске сохраняется дефицит бензина, доступный только у одной сети заправок, в то время как дизельное топливо имеется в наличии, сообщает портал «Ирк.ру». Мэр города Руслан Болотов сообщил о принимаемых мерах для нормализации ситуации. Изменена схема снабжения ведомственных автопарков: муниципальные и коммерческие автобусы заправляются по отдельным договорам с организацией изолированных очередей. Транспорт предприятий «Иркутскавтодор», аварийно-спасательной службы и «Безопасного города» будет заправляться на базах предприятий в бензовозах, исключая их присутствие на общественных АЗС.

Кроме того, продолжается борьба с заторами возле остановочных пунктов, вызванными водителями. За последние сутки совместно с ГАИ установлены фан-барьеры на Байкальском тракте, улицах Байкальской и Рабочего Штаба, а также на повороте к микрорайону Зеленый. До конца дня ограждения появятся возле остановки «Бульвар Рябикова». 

В связи с длительным ожиданием топлива в районах загруженных АЗС будут установлены биотуалеты. Предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой горючего направлены губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
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