Общество 27.06.2026 в 08:53
Автомобилистам, стоящим в очередях за бензином в Иркутске, установят биотуалеты
Власти столицы Приангарья позаботились о бытовых нуждах водителей
Текст: Иван Иванов
В Иркутске сохраняется дефицит бензина, доступный только у одной сети заправок, в то время как дизельное топливо имеется в наличии, сообщает портал «Ирк.ру». Мэр города Руслан Болотов сообщил о принимаемых мерах для нормализации ситуации. Изменена схема снабжения ведомственных автопарков: муниципальные и коммерческие автобусы заправляются по отдельным договорам с организацией изолированных очередей. Транспорт предприятий «Иркутскавтодор», аварийно-спасательной службы и «Безопасного города» будет заправляться на базах предприятий в бензовозах, исключая их присутствие на общественных АЗС.
Кроме того, продолжается борьба с заторами возле остановочных пунктов, вызванными водителями. За последние сутки совместно с ГАИ установлены фан-барьеры на Байкальском тракте, улицах Байкальской и Рабочего Штаба, а также на повороте к микрорайону Зеленый. До конца дня ограждения появятся возле остановки «Бульвар Рябикова».
В связи с длительным ожиданием топлива в районах загруженных АЗС будут установлены биотуалеты. Предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой горючего направлены губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
Кроме того, продолжается борьба с заторами возле остановочных пунктов, вызванными водителями. За последние сутки совместно с ГАИ установлены фан-барьеры на Байкальском тракте, улицах Байкальской и Рабочего Штаба, а также на повороте к микрорайону Зеленый. До конца дня ограждения появятся возле остановки «Бульвар Рябикова».
В связи с длительным ожиданием топлива в районах загруженных АЗС будут установлены биотуалеты. Предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой горючего направлены губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
Тегииркутск