Александр Богомоев объявил о завершении спортивной карьеры

26 июня в Улан-Удэ состоялась официальная церемония открытия XXVIII Международного турнира по вольной борьбе «Baikal Open» — 2026, приуроченного к Году единства народов России.В соревнованиях, проходящих 26-27 июня, принимают участие 209 борцов из 16 стран и 13 регионов России. Турнир собрал спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и болельщиков.В рамках церемонии открытия состоялось вручение государственных наград. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» присвоено мастеру спорта международного класса, тренеру СШОР №9 и сборной Бурятии по вольной борьбе Александру Богомоеву. Почётное звание «Заслуженный тренер Республики Бурятия» присвоено Алексею Пинтаеву.Во время мероприятия Александр Богомоев официально объявил о завершении своей спортивной карьеры. Напомним, спортсмен является трёхкратным чемпионом России, чемпионом Европы, победителем первых Европейских игр и обладателем Кубка мира.