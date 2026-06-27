Спорт 27.06.2026 в 09:01

Александр Богомоев объявил о завершении спортивной карьеры

Известному борцу присвоили почетное звание
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Александр Богомоев объявил о завершении спортивной карьеры
Фото: пресс-служба правительства РБ
26 июня в Улан-Удэ состоялась официальная церемония открытия XXVIII Международного турнира по вольной борьбе «Baikal Open» — 2026, приуроченного к Году единства народов России.

В соревнованиях, проходящих 26-27 июня, принимают участие 209 борцов из 16 стран и 13 регионов России. Турнир собрал спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и болельщиков.

В рамках церемонии открытия состоялось вручение государственных наград. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» присвоено мастеру спорта международного класса, тренеру СШОР №9 и сборной Бурятии по вольной борьбе Александру Богомоеву. Почётное звание «Заслуженный тренер Республики Бурятия» присвоено Алексею Пинтаеву.

Во время мероприятия Александр Богомоев официально объявил о завершении своей спортивной карьеры. Напомним, спортсмен является трёхкратным чемпионом России, чемпионом Европы, победителем первых Европейских игр и обладателем Кубка мира. 
Теги
Богомоев борьба

Все новости

Мужчина утонул в Бурятии во время купания в реке
27.06.2026 в 09:39
В Бурятии молния спровоцировала лесной пожар
27.06.2026 в 09:32
В Улан-Удэ без горячей воды остаются три дома
27.06.2026 в 09:26
Александр Богомоев объявил о завершении спортивной карьеры
27.06.2026 в 09:01
Автомобилистам, стоящим в очередях за бензином в Иркутске, установят биотуалеты
27.06.2026 в 08:53
В Улан-Удэ улицу прогнившего пня пытаются модернизировать
27.06.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 июня 2026 года
27.06.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 27 июня
27.06.2026 в 06:02
Жительница Бурятии созналась в убийстве 20-летней давности
26.06.2026 в 17:29
Жительница Бурятии сломала нос начальнику подразделения дознания
26.06.2026 в 17:18
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
Спортсменка из Бурятии завоевала «бронзу» чемпионата мира по муайтай
Дарья Ербаева одолела соперницу из Филиппин
26.06.2026 в 09:53
Уроженец Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Михаил Асташов продолжает покорять спортивные вершины
24.06.2026 в 12:11
Бурятские пловцы завоевали «золото» и «бронзу» кубка Сибири
Соревнования проходили в Абакане
23.06.2026 в 10:33
Лучшие борцы-вольники Бурятии выступят на турнире "Байкал-опен"
В целом, силу и мастерство покажут 250 спортсменов
22.06.2026 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru