В Улан-Удэ без горячей воды остаются три дома

В Улан-Удэ по состоянию на утро 27 июня без горячей воды остаются три дома: 2 в Октябрьском районе и 1 – в Советском. Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, возобновить подачу воды им должны уже сегодня.Напомним, горячую воду в Улан-Удэ отключили в начале июня для проведения гидравлических испытаний. В их ходе на сетях произошло множество аварий. Из-за ремонтов график подключения был сорван: вместо нескольких дней многие горожане провели без горячего водоснабжения 2-3 недели.