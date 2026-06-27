Попавший в плен боец из Бурятии возвращается домой

Вчера между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными. Он прошел в формате 160 на 160.«Возвращенные российские военнослужащие были доставлены на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», - рассказали в Министерстве обороны России.Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, среди обменянных пленных есть один военнослужащий из Бурятии.