Происшествия 27.06.2026 в 09:39
Мужчина утонул в Бурятии во время купания в реке
Его тело уже нашли спасатели
Текст: Андрей Константинов
Трагедия на воде произошла 26 июня в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в МЧС, в ходе купания на реке Уда вблизи Онохоя утонул 57-летний мужчина.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы уже обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы уже обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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