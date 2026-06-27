Мужчина утонул в Бурятии во время купания в реке

Трагедия на воде произошла 26 июня в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в МЧС, в ходе купания на реке Уда вблизи Онохоя утонул 57-летний мужчина.Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы уже обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.