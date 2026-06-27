Жительницу Бурятии отправили на принудительные работы за неуплату алиментов

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Закаменского района. Её обвиняли по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей).Как рассказали в прокуратуре Бурятии, женщина, лишенная родительских прав в отношении своего ребенка, накопила долг по алиментам на сумму более 1 млн рублей. Несмотря на наличие дохода, она не предпринимала попыток погасить задолженность.«Я за него пособия не получаю. Почему я должна платить алименты?» - пояснила женщина в ходе рассмотрения уголовного дела.По итогам суде горе-мать признали виновной и приговорили к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 5% в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.