Общество 06.07.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 июля 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 июля 2026 года

Овен

Сегодня важно быть внимательным к своим чувствам и интуиции. Не все может быть ясно, но это временно. Слушайте себя и не торопитесь с выводами.

 

Телец

День подходит для простых удовольствий: вкусной еды и уютных разговоров. Не усложняйте жизнь — иногда "ничего особенного" и есть счастье.

 

Близнецы

Будет много контактов, но выбирайте, с кем общаться. Учитесь различать, что действительно приносит вам энергию, а что просто шум.

 

Рак

Вы особенно чувствительны ко всему происходящему. Не прячьтесь от своих эмоций — говорите о том, что чувствуете.

 

Лев

Ваша внутренняя сцена нуждается в тишине. Позвольте себе сделать перерыв и отдохнуть от постоянного внимания.

 

Дева

День располагает к анализу, но не углубляйтесь слишком сильно. Иногда лучше отпустить ситуацию, чем пытаться решить всё сразу.

 

Весы

Может возникнуть ощущение, что всё немного перекошено. Не спешите выравнивать — просто наблюдайте за ситуацией.

 

Скорпион

Интуиция сегодня особенно точна. Обратите внимание на мелкие знаки вокруг вас — они могут быть важными.

 

Стрелец

Захочется сменить обстановку или уехать. Свобода начинается с внутреннего согласия — позвольте себе это желание.

 

Козерог

Вы настроены продуктивно, но день просит мягкости. Сделайте паузу — в ней может быть больше смысла, чем в списке дел.

 

Водолей

Может прийти неожиданная идея или встреча. Будьте готовы к новым возможностям и открытиям.

 

Рыбы

Вы сегодня очень восприимчивы к окружающему миру. Берегите себя от ненужной информации и выберите то, что действительно важно.

 

Фото: нейросеть

Все новости

В Улан-Удэ проверили ход строительства Центра протезирования
05.07.2026 в 14:00
Самбист, представлявший Бурятию, взял «золото» чемпионата Вооруженных сил России
05.07.2026 в 13:20
В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина
05.07.2026 в 12:26
Бензина станет больше
05.07.2026 в 12:02
Доля низкооктанового бензина в России увеличивается
05.07.2026 в 11:54
В Бурятии психбольной случайно сжег дом, отправив на тот свет своих родителей
05.07.2026 в 11:41
В Бурятии загорелась парикмахерская
05.07.2026 в 11:26
Бурятия передала флаг «Алтарганы» Иркутской области
05.07.2026 в 11:15
В Улан-Удэ наградили победителей творческих конкурсов в рамках «Алтарганы-2026»
05.07.2026 в 10:46
В Бурятии завершились спортивные состязания фестиваля «Алтаргана-2026»
05.07.2026 в 10:36
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Бурятия будет давить на газ
В республике резко вырос спрос на установку газобалонного оборудования на автомобили
06.07.2026 в 06:00
Зурхай на понедельник, 6 июля
21-й лунный день
06.07.2026 в 06:00
В Улан-Удэ проверили ход строительства Центра протезирования
Объект возводится на Верхней Березовке
05.07.2026 в 14:00
В Улан-Удэ изменится подсветка яблоневой аллеи на улице Ленина
Гирлянды‑сетки на кронах заменят на светодиодные прожекторы
05.07.2026 в 12:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru