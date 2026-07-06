Общество 06.07.2026 в 06:00

Зурхай на понедельник, 6 июля

21-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 6 июля
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Свиньи, Овцы, Зайца, заниматься земледельческими работами, торговать, вести административные дела.

Неблагоприятно: полагаться на сотрудников, заключать дружеские соглашения, принимать невестку, устраивать праздники, повышать статус и назначать на высокие посты, приглашать гостей, начинать важные дела.

Стрижка волос: к инфекционным болезням.

Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

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