Зурхай на понедельник, 6 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Свиньи, Овцы, Зайца, заниматься земледельческими работами, торговать, вести административные дела.Неблагоприятно: полагаться на сотрудников, заключать дружеские соглашения, принимать невестку, устраивать праздники, повышать статус и назначать на высокие посты, приглашать гостей, начинать важные дела.Стрижка волос: к инфекционным болезням.Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).Фото: Номер один