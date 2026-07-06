Бурятия будет давить на газ

- Бурятия вообще шла в нулевые по газификации семимильными шагами, например, на нашем предприятии «Бурятгаз» мы ежемесячно продавали свыше 60 железнодорожных цистерн пропан-бутановой смеси. В Улан-Удэ тогда почти все таксисты, муниципальные транспортные, коммунальные службы, использующие еще старые российские ЗИЛы и другую технику - все они были переведены на газ. Тогда стоимость газа была в три раза меньше, чем бензин, и установка газобалонного оборудования на машину окупалась за три месяца, дальше уже шла прибыль. При этом я не говорю о том, что сам по себе газ - это экологически чистый продукт и не выделяет сажу и бензапирен, что весьма актуально для Улан-Удэ. Не случайно новые школы и другие социальные объекты, которые недавно в результате решений правительства республики построены в Бурятии, обогреваются газом. Это позволяет улучшить экологическую обстановку в республике, - рассказал Игорь Бобков.





Бурятия переживает настоящий газовый ажиотаж. Желающих установить газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили в республике настолько много, что записи на станциях технического обслуживания (СТО) расписаны вплоть до августа. Стоимость самой услуги может достигать 100 тыс. рублей и выше, и это при том, что непосредственно установка ГБО начинается от 60 тыс. рублей. Как рассказал «Номер один» экс-генеральный директор «Бурятгаз» Игорь Бобков, перевод муниципального и государственного транспорта на газ позволит обеспечить бесперебойность перевозок в республике и улучшит экологию.Игорь Бобков рассказал «Номер один», что он недавно вернулся из Иркутска и на собственном опыте убедился в том, что на топливных АЗС по федеральной трассе многочисленные очереди, а на газовых заправках практически нет народа и «газ имеется в наличии». Отсутствуют очереди и на станциях по заправке газа в Улан-Удэ.Как отмечает эксперт, Бурятия в нулевые и десятые годы «довольно неплохо продвинулась в газификации автомобилей». И сегодня перевод на этот вид топлива позволяет, по его словам, обеспечить необходимую безопасность при перебоях с топливом.Однако перевод на газобаллонное оборудование в Бурятии несколько усложняется тем, что за последние годы развитие этой сферы значительно затормозилось, и сегодня мало специалистов и установочных центров в республике, которые могут быстро установить газобалонное оборудование на автомобили.«Номер один» обзвонил несколько установочных центров по ГБО, и нам рассказали, что спрос на установку «колоссальный». Юридические лица и таксисты, привыкшие к газомоторному топливу, уже активно им пользуются. Автомобили, переоборудованные под газ, ранее не пользовавшиеся большим спросом, теперь расходятся как горячие пирожки.Однако, как отмечает Игорь Бобков, установка ГБО имеет свои нюансы. Во-первых, любое изменение конструкции автомобиля, включая установку ГБО, требует обязательной легализации в ГИБДД. Во-вторых, подобное оборудование нуждается в периодических проверках. Крайне важно обращаться в проверенные центры, где работы выполняются качественно. Кроме того, не все автомобили, особенно с современными сложными системами впрыска, одинаково хорошо адаптируются к газу без дополнительной заводской подготовки.Переход Бурятии на газ, несмотря на выгоду, омрачен рядом факторов, которые усугубляют ситуацию на рынке топливно-энергетических ресурсов. Эксперт Игорь Бобков, анализируя причины возникшего ажиотажа вокруг установки газобаллонного оборудования, выделяет несколько ключевых моментов.Во-первых, по мнению Бобкова, если бы темпы газификации автотранспорта сохранялись на должном уровне, никаких проблем с топливом на АЗС республики, по сути, не существовало бы. Газ является побочным продуктом переработки нефтепродуктов, и раньше значительная его часть, так называемый попутный газ, бесследно сжигалась в факелах, будучи неосновным направлением для нефтеперерабатывающих заводов. Однако проблемы начались с переходом на биржевую продажу пропан-бутановой смеси, что значительно усложнило процесс закупки для коммерческих организаций. Резкий рост цен на бирже, начавшийся более десяти лет назад, привел к тому, что стоимость газа постепенно стала отставать от бензина примерно на 50%, тогда как ранее разница достигала трехкратного размера. Это увеличило не только цену газа, но и, что более важно, срок окупаемости газобаллонного оборудования для автовладельцев, снизив тем самым мотивацию к его установке и получению последующей прибыли. Тем не менее установка ГБО при прочих равных условиях по-прежнему сулит экономию. Эксперты прогнозируют дальнейший рост желающих переоборудовать свои автомобили.Республика и другие регионы больше не получают газ по льготным квотам, и это второй фактор, влияющий на текущую ситуацию. Квоты позволяли таким организациям, как «Бурятгаз», реализовывать газ населению по более низкой цене. Отмена льготных поставок лишила потребителей доступа к более дешевому топливу.Третий фактор, по словам Игоря Бобкова, хоть и выглядит курьезно, но имеет существенное значение – это хищения.- В те годы, когда только начинался переход на топливные карты для бензина, водители автотранспорта массово сливали топливо и продавали его. И были мотивированы против использования газа, который нельзя слить и продать налево. Происходило тотальное воровство, несмотря на попытки борьбы с ним. Информация, предоставляемая нами руководителям предприятий, как правило, игнорировалась, - отмечает экс-гендиректор.Бобков приводит в пример Улан-Удэ, где существовали точки, куда подъезжали водители крупных розничных сетей, сливали бензин со своих машин и перепродавали его таксистам. А чтобы иметь возможность получать больше бензина, они сознательно выводили из строя газобаллонное оборудование. После этого они обращались к механикам с заявлением о поломке и просили заправлять их только бензином, который затем также продавался «налево». Эксперт отмечает, что переоборудованные на газ автомобили могут одновременно использовать и бензин, и газ, и этой возможностью злоупотребляли. По его наблюдениям, до сих пор можно встретить большие автомобили с установленным газобаллонным оборудованием, которое выведено из строя, но продолжает висеть на грузовиках.Таким образом, перевод транспортного комплекса республики на газомоторное топливо станет крайне эффективным решением в условиях дефицита бензина.В экономическом плане регион получает существенное снижение бюджетных расходов на содержание государственного и муниципального автопарков, а местный бизнес минимизирует издержки на логистику, что повышает конкурентоспособность производимых товаров. С экологической точки зрения масштабное внедрение газа на автотранспорте позволяет радикально снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.