Общество 06.07.2026 в 06:00
Бурятия будет давить на газ
В республике резко вырос спрос на установку газобалонного оборудования на автомобили
Текст: Дмитрий Родионов
Бурятия переживает настоящий газовый ажиотаж. Желающих установить газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили в республике настолько много, что записи на станциях технического обслуживания (СТО) расписаны вплоть до августа. Стоимость самой услуги может достигать 100 тыс. рублей и выше, и это при том, что непосредственно установка ГБО начинается от 60 тыс. рублей. Как рассказал «Номер один» экс-генеральный директор «Бурятгаз» Игорь Бобков, перевод муниципального и государственного транспорта на газ позволит обеспечить бесперебойность перевозок в республике и улучшит экологию.
Газа много
Игорь Бобков рассказал «Номер один», что он недавно вернулся из Иркутска и на собственном опыте убедился в том, что на топливных АЗС по федеральной трассе многочисленные очереди, а на газовых заправках практически нет народа и «газ имеется в наличии». Отсутствуют очереди и на станциях по заправке газа в Улан-Удэ.
Как отмечает эксперт, Бурятия в нулевые и десятые годы «довольно неплохо продвинулась в газификации автомобилей». И сегодня перевод на этот вид топлива позволяет, по его словам, обеспечить необходимую безопасность при перебоях с топливом.
Сроки окупаемости удлинились
Однако перевод на газобаллонное оборудование в Бурятии несколько усложняется тем, что за последние годы развитие этой сферы значительно затормозилось, и сегодня мало специалистов и установочных центров в республике, которые могут быстро установить газобалонное оборудование на автомобили.
«Номер один» обзвонил несколько установочных центров по ГБО, и нам рассказали, что спрос на установку «колоссальный». Юридические лица и таксисты, привыкшие к газомоторному топливу, уже активно им пользуются. Автомобили, переоборудованные под газ, ранее не пользовавшиеся большим спросом, теперь расходятся как горячие пирожки.
Однако, как отмечает Игорь Бобков, установка ГБО имеет свои нюансы. Во-первых, любое изменение конструкции автомобиля, включая установку ГБО, требует обязательной легализации в ГИБДД. Во-вторых, подобное оборудование нуждается в периодических проверках. Крайне важно обращаться в проверенные центры, где работы выполняются качественно. Кроме того, не все автомобили, особенно с современными сложными системами впрыска, одинаково хорошо адаптируются к газу без дополнительной заводской подготовки.
Переход Бурятии на газ, несмотря на выгоду, омрачен рядом факторов, которые усугубляют ситуацию на рынке топливно-энергетических ресурсов. Эксперт Игорь Бобков, анализируя причины возникшего ажиотажа вокруг установки газобаллонного оборудования, выделяет несколько ключевых моментов.
Во-первых, по мнению Бобкова, если бы темпы газификации автотранспорта сохранялись на должном уровне, никаких проблем с топливом на АЗС республики, по сути, не существовало бы. Газ является побочным продуктом переработки нефтепродуктов, и раньше значительная его часть, так называемый попутный газ, бесследно сжигалась в факелах, будучи неосновным направлением для нефтеперерабатывающих заводов. Однако проблемы начались с переходом на биржевую продажу пропан-бутановой смеси, что значительно усложнило процесс закупки для коммерческих организаций. Резкий рост цен на бирже, начавшийся более десяти лет назад, привел к тому, что стоимость газа постепенно стала отставать от бензина примерно на 50%, тогда как ранее разница достигала трехкратного размера. Это увеличило не только цену газа, но и, что более важно, срок окупаемости газобаллонного оборудования для автовладельцев, снизив тем самым мотивацию к его установке и получению последующей прибыли. Тем не менее установка ГБО при прочих равных условиях по-прежнему сулит экономию. Эксперты прогнозируют дальнейший рост желающих переоборудовать свои автомобили.
Республика и другие регионы больше не получают газ по льготным квотам, и это второй фактор, влияющий на текущую ситуацию. Квоты позволяли таким организациям, как «Бурятгаз», реализовывать газ населению по более низкой цене. Отмена льготных поставок лишила потребителей доступа к более дешевому топливу.
Портили оборудование
Третий фактор, по словам Игоря Бобкова, хоть и выглядит курьезно, но имеет существенное значение – это хищения.
- В те годы, когда только начинался переход на топливные карты для бензина, водители автотранспорта массово сливали топливо и продавали его. И были мотивированы против использования газа, который нельзя слить и продать налево. Происходило тотальное воровство, несмотря на попытки борьбы с ним. Информация, предоставляемая нами руководителям предприятий, как правило, игнорировалась, - отмечает экс-гендиректор.
Бобков приводит в пример Улан-Удэ, где существовали точки, куда подъезжали водители крупных розничных сетей, сливали бензин со своих машин и перепродавали его таксистам. А чтобы иметь возможность получать больше бензина, они сознательно выводили из строя газобаллонное оборудование. После этого они обращались к механикам с заявлением о поломке и просили заправлять их только бензином, который затем также продавался «налево». Эксперт отмечает, что переоборудованные на газ автомобили могут одновременно использовать и бензин, и газ, и этой возможностью злоупотребляли. По его наблюдениям, до сих пор можно встретить большие автомобили с установленным газобаллонным оборудованием, которое выведено из строя, но продолжает висеть на грузовиках.
Таким образом, перевод транспортного комплекса республики на газомоторное топливо станет крайне эффективным решением в условиях дефицита бензина.
В экономическом плане регион получает существенное снижение бюджетных расходов на содержание государственного и муниципального автопарков, а местный бизнес минимизирует издержки на логистику, что повышает конкурентоспособность производимых товаров. С экологической точки зрения масштабное внедрение газа на автотранспорте позволяет радикально снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.
Газа много
Игорь Бобков рассказал «Номер один», что он недавно вернулся из Иркутска и на собственном опыте убедился в том, что на топливных АЗС по федеральной трассе многочисленные очереди, а на газовых заправках практически нет народа и «газ имеется в наличии». Отсутствуют очереди и на станциях по заправке газа в Улан-Удэ.
Как отмечает эксперт, Бурятия в нулевые и десятые годы «довольно неплохо продвинулась в газификации автомобилей». И сегодня перевод на этот вид топлива позволяет, по его словам, обеспечить необходимую безопасность при перебоях с топливом.
- Бурятия вообще шла в нулевые по газификации семимильными шагами, например, на нашем предприятии «Бурятгаз» мы ежемесячно продавали свыше 60 железнодорожных цистерн пропан-бутановой смеси. В Улан-Удэ тогда почти все таксисты, муниципальные транспортные, коммунальные службы, использующие еще старые российские ЗИЛы и другую технику - все они были переведены на газ. Тогда стоимость газа была в три раза меньше, чем бензин, и установка газобалонного оборудования на машину окупалась за три месяца, дальше уже шла прибыль. При этом я не говорю о том, что сам по себе газ - это экологически чистый продукт и не выделяет сажу и бензапирен, что весьма актуально для Улан-Удэ. Не случайно новые школы и другие социальные объекты, которые недавно в результате решений правительства республики построены в Бурятии, обогреваются газом. Это позволяет улучшить экологическую обстановку в республике, - рассказал Игорь Бобков.
Однако перевод на газобаллонное оборудование в Бурятии несколько усложняется тем, что за последние годы развитие этой сферы значительно затормозилось, и сегодня мало специалистов и установочных центров в республике, которые могут быстро установить газобалонное оборудование на автомобили.
«Номер один» обзвонил несколько установочных центров по ГБО, и нам рассказали, что спрос на установку «колоссальный». Юридические лица и таксисты, привыкшие к газомоторному топливу, уже активно им пользуются. Автомобили, переоборудованные под газ, ранее не пользовавшиеся большим спросом, теперь расходятся как горячие пирожки.
Однако, как отмечает Игорь Бобков, установка ГБО имеет свои нюансы. Во-первых, любое изменение конструкции автомобиля, включая установку ГБО, требует обязательной легализации в ГИБДД. Во-вторых, подобное оборудование нуждается в периодических проверках. Крайне важно обращаться в проверенные центры, где работы выполняются качественно. Кроме того, не все автомобили, особенно с современными сложными системами впрыска, одинаково хорошо адаптируются к газу без дополнительной заводской подготовки.
Переход Бурятии на газ, несмотря на выгоду, омрачен рядом факторов, которые усугубляют ситуацию на рынке топливно-энергетических ресурсов. Эксперт Игорь Бобков, анализируя причины возникшего ажиотажа вокруг установки газобаллонного оборудования, выделяет несколько ключевых моментов.
Во-первых, по мнению Бобкова, если бы темпы газификации автотранспорта сохранялись на должном уровне, никаких проблем с топливом на АЗС республики, по сути, не существовало бы. Газ является побочным продуктом переработки нефтепродуктов, и раньше значительная его часть, так называемый попутный газ, бесследно сжигалась в факелах, будучи неосновным направлением для нефтеперерабатывающих заводов. Однако проблемы начались с переходом на биржевую продажу пропан-бутановой смеси, что значительно усложнило процесс закупки для коммерческих организаций. Резкий рост цен на бирже, начавшийся более десяти лет назад, привел к тому, что стоимость газа постепенно стала отставать от бензина примерно на 50%, тогда как ранее разница достигала трехкратного размера. Это увеличило не только цену газа, но и, что более важно, срок окупаемости газобаллонного оборудования для автовладельцев, снизив тем самым мотивацию к его установке и получению последующей прибыли. Тем не менее установка ГБО при прочих равных условиях по-прежнему сулит экономию. Эксперты прогнозируют дальнейший рост желающих переоборудовать свои автомобили.
Республика и другие регионы больше не получают газ по льготным квотам, и это второй фактор, влияющий на текущую ситуацию. Квоты позволяли таким организациям, как «Бурятгаз», реализовывать газ населению по более низкой цене. Отмена льготных поставок лишила потребителей доступа к более дешевому топливу.
Портили оборудование
Третий фактор, по словам Игоря Бобкова, хоть и выглядит курьезно, но имеет существенное значение – это хищения.
- В те годы, когда только начинался переход на топливные карты для бензина, водители автотранспорта массово сливали топливо и продавали его. И были мотивированы против использования газа, который нельзя слить и продать налево. Происходило тотальное воровство, несмотря на попытки борьбы с ним. Информация, предоставляемая нами руководителям предприятий, как правило, игнорировалась, - отмечает экс-гендиректор.
Бобков приводит в пример Улан-Удэ, где существовали точки, куда подъезжали водители крупных розничных сетей, сливали бензин со своих машин и перепродавали его таксистам. А чтобы иметь возможность получать больше бензина, они сознательно выводили из строя газобаллонное оборудование. После этого они обращались к механикам с заявлением о поломке и просили заправлять их только бензином, который затем также продавался «налево». Эксперт отмечает, что переоборудованные на газ автомобили могут одновременно использовать и бензин, и газ, и этой возможностью злоупотребляли. По его наблюдениям, до сих пор можно встретить большие автомобили с установленным газобаллонным оборудованием, которое выведено из строя, но продолжает висеть на грузовиках.
Таким образом, перевод транспортного комплекса республики на газомоторное топливо станет крайне эффективным решением в условиях дефицита бензина.
В экономическом плане регион получает существенное снижение бюджетных расходов на содержание государственного и муниципального автопарков, а местный бизнес минимизирует издержки на логистику, что повышает конкурентоспособность производимых товаров. С экологической точки зрения масштабное внедрение газа на автотранспорте позволяет радикально снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.
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