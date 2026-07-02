Происшествия 02.07.2026 в 15:24
«Хозяйка пса стояла вдалеке и смотрела»
Взбесившаяся соседская собака разорвала руку сибиряку
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло в СНТ под Новосибирском. 27 июня дачник Александр вышел выбросить мусор, и в это же время его супруга Татьяна вывела погулять их собаку - джек-рассел-терьера Ролика. Буквально через несколько секунд из-за поворота выбежал американский стаффордширский терьер: он вцепился в пса сибиряков.
— Выбежавшая собака была без поводка и намордника, начала нападать на нашего Ролика. Мы пытались их разнять, но тот пес не отцеплялся, как машина какая-то. Я смогла поднять Ролика вверх, а та собака стояла на задних лапах и пыталась тянуть его вниз, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.
На крики выбежала хозяйка стаффордширского терьера, которая живет через несколько домов. Однако, по словам Татьяны, помочь она не смогла.
— Мы кричим: «Заберите собаку, сделайте что-нибудь». А она отвечает: «Я ничего не могу сделать». В итоге она стояла далеко и даже не подошла, — говорит сибирячка.
Когда стало понятно, что стаффорд не отпустит Ролика, Александр попытался вызволить питомца.
— Муж заметил, что стаффорд пытается перехватить Ролика зубами. В момент, когда он разжал пасть, муж вытянул нашего Ролика. В этот момент стаффорд прокусила ему руку. Мне муж говорит: «Таня, беги, беги». И он собой задерживает собаку. Я побежала с Роликом к калитке нашего дома. После вышел другой сосед с большой собакой. Тогда стаффорд отвлекся на другую собаку и убежал, — рассказала Татьяна.
Супруги сразу обработали рану и поехали в травмпункт. Оттуда Александра направили в другую больницу, где врачи зашили рваные раны.
Однако через несколько дней состояние мужчины ухудшилось.
— На приеме травматолог раскрыл рану и сказал: «Чтобы вы понимали, это уже гнойная рана». После этого мужа срочно направили в гнойное отделение городской больницы, — рассказала женщина.
Сейчас Александр остается под наблюдением врачей. Ему ежедневно делают перевязки, ставят антибиотики и необходимые инъекции, проводят обследования. Кроме того, мужчине начали курс вакцинации против бешенства.
— Пока врачи никаких прогнозов не дают. Просто наблюдают за состоянием руки. Она у него рабочая. Сейчас он даже расписаться не может, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно помыться или выполнять обычные бытовые дела, — говорит Татьяна.
Травмы получил и джек-рассел-терьер Ролик. Сначала хозяева не заметили глубокой раны под шерстью, но спустя несколько дней собака начала постоянно вылизывать место укуса.
В ветеринарной клинике выяснилось, что на месте укуса образовался абсцесс. Животному провели операцию под наркозом, установили дренаж и назначили курс антибиотиков.
После случившегося Татьяна написала заявление в полицию. Позже она встретилась с хозяйкой стаффордширского терьера. По словам женщины, соседка принесла извинения и предложила оплатить лечение, однако Татьяна отказалась.
— Сейчас невозможно говорить о компенсации. Мы даже не знаем, какие последствия укусов будут у мужа, — объяснила она.
По словам Татьяны, это уже не первый случай, когда соседский стаффорд гулял без поводка и намордника. Ранее пес уже выбегал на дорогу и долго бегал вокруг их автомобиля, не реагируя на команды хозяйки.
— У нас в СНТ очень много детей. Представьте, если бы на месте моего мужа оказался ребенок. После нападения хозяйка сказала, что купила собаке поводок и намордник. Но почему этого не было раньше? — задается вопросом сибирячка.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
— Выбежавшая собака была без поводка и намордника, начала нападать на нашего Ролика. Мы пытались их разнять, но тот пес не отцеплялся, как машина какая-то. Я смогла поднять Ролика вверх, а та собака стояла на задних лапах и пыталась тянуть его вниз, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.
На крики выбежала хозяйка стаффордширского терьера, которая живет через несколько домов. Однако, по словам Татьяны, помочь она не смогла.
— Мы кричим: «Заберите собаку, сделайте что-нибудь». А она отвечает: «Я ничего не могу сделать». В итоге она стояла далеко и даже не подошла, — говорит сибирячка.
Когда стало понятно, что стаффорд не отпустит Ролика, Александр попытался вызволить питомца.
— Муж заметил, что стаффорд пытается перехватить Ролика зубами. В момент, когда он разжал пасть, муж вытянул нашего Ролика. В этот момент стаффорд прокусила ему руку. Мне муж говорит: «Таня, беги, беги». И он собой задерживает собаку. Я побежала с Роликом к калитке нашего дома. После вышел другой сосед с большой собакой. Тогда стаффорд отвлекся на другую собаку и убежал, — рассказала Татьяна.
Супруги сразу обработали рану и поехали в травмпункт. Оттуда Александра направили в другую больницу, где врачи зашили рваные раны.
Однако через несколько дней состояние мужчины ухудшилось.
— На приеме травматолог раскрыл рану и сказал: «Чтобы вы понимали, это уже гнойная рана». После этого мужа срочно направили в гнойное отделение городской больницы, — рассказала женщина.
Сейчас Александр остается под наблюдением врачей. Ему ежедневно делают перевязки, ставят антибиотики и необходимые инъекции, проводят обследования. Кроме того, мужчине начали курс вакцинации против бешенства.
— Пока врачи никаких прогнозов не дают. Просто наблюдают за состоянием руки. Она у него рабочая. Сейчас он даже расписаться не может, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно помыться или выполнять обычные бытовые дела, — говорит Татьяна.
Травмы получил и джек-рассел-терьер Ролик. Сначала хозяева не заметили глубокой раны под шерстью, но спустя несколько дней собака начала постоянно вылизывать место укуса.
В ветеринарной клинике выяснилось, что на месте укуса образовался абсцесс. Животному провели операцию под наркозом, установили дренаж и назначили курс антибиотиков.
После случившегося Татьяна написала заявление в полицию. Позже она встретилась с хозяйкой стаффордширского терьера. По словам женщины, соседка принесла извинения и предложила оплатить лечение, однако Татьяна отказалась.
— Сейчас невозможно говорить о компенсации. Мы даже не знаем, какие последствия укусов будут у мужа, — объяснила она.
По словам Татьяны, это уже не первый случай, когда соседский стаффорд гулял без поводка и намордника. Ранее пес уже выбегал на дорогу и долго бегал вокруг их автомобиля, не реагируя на команды хозяйки.
— У нас в СНТ очень много детей. Представьте, если бы на месте моего мужа оказался ребенок. После нападения хозяйка сказала, что купила собаке поводок и намордник. Но почему этого не было раньше? — задается вопросом сибирячка.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.