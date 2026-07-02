Монголия заняла четвёртое место в мире по темпам прироста иностранных туристов

Туристическая организация ООН (UN Tourism) представила статистические данные в области туризма по состоянию на первый квартал 2026 года. Согласно информации, представленной в докладе организации, количество иностранных туристов, посетивших Монголию, выросло на 39 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По этому показателю страна заняла четвертое место в мире и второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает портал «Монцамэ».

В частности, в списке 20 стран с самым высоким ростом числа посетивших туристов Монголия занимает четвертое место после Парагвая (+46%), Новой Каледонии (+45%) и Эль Сальвадора (+43%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе Монголия заняла второе место, уступив лишь Новой Каледонии.

Этот результат демонстрирует рост конкурентоспособности туристического сектора Монголии и значительное повышение интереса к стране на международном туристическом рынке.