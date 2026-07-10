Общество 10.07.2026 в 09:00

Налоговый вычет за обучение за границей

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Текст: Номер один
Налоговый вычет за обучение за границей

«Я учусь в зарубежном вузе, оплатила год обучения. Слышала, что могу вернуть часть денег через налоговый вычет. Какие документы нужны и увеличились ли лимиты?» Анастасия, Улан-Удэ

Да, вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение в иностранном вузе. С 1 января 2024 года лимиты по таким вычетам выросли, а процедура стала проще.

Для оформления возврата в налоговую инспекцию нужно собрать пакет документов. Это договор с образовательным учреждением (если он на иностранном языке — потребуется нотариально заверенный перевод), документы об оплате (квитанции или банковские выписки), а также лицензия вуза или её аналог — аккредитационное свидетельство. Если форма обучения не указана в договоре, понадобится справка об очной форме. Все платежи в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на день оплаты.

С 2024 года выросли лимиты. За своё обучение можно заявить до 150 тысяч рублей в год (раньше было 120 тысяч), значит, вернуть получится до 19,5 тысячи рублей. За обучение детей до 24 лет лимит увеличился с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребёнка — возврат до 14,3 тысячи. Также с 2024 года можно получить вычет за очное обучение супруга, но эта сумма входит в общий лимит 150 тысяч вместе с лечением, фитнесом и страхованием.

Появились и упрощения: вместо старых документов с 2024 года принимают унифицированные справки об оплате. А с 2025 года вычет можно получить в упрощённом порядке — если вуз передаст данные в налоговую, вам останется лишь подтвердить предзаполненное заявление в личном кабинете на сайте ФНС.

Заявление можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика», в МФЦ или через работодателя. По любым вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр ФНС по телефону 8-800-222-22-22.

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