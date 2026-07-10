Зурхай на пятницу, 10 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», совершать омовения, сеять, пахать землю и ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).Неблагоприятно: продавать скот, совершать обмен, строить дом, освящать объекты почитания, а также заниматься государственными делами.Стрижка волос: к счастью и удаче.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один