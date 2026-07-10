Общество 10.07.2026 в 06:01

Зурхай на пятницу, 10 июля

26-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 10 июля
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», совершать омовения, сеять, пахать землю и ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).

Неблагоприятно: продавать скот, совершать обмен, строить дом, освящать объекты почитания, а также заниматься государственными делами.

Стрижка волос: к счастью и удаче.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

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