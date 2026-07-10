Экономика и бизнес 10.07.2026 в 09:45

Монголия получит дизельное топливо

В России запретили экспорт дизеля с НПЗ, кроме отдельных стран
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Текст: Иван Иванов
Монголия получит дизельное топливо
Фото: архив «Номер один»

Россия ввела расширенные ограничения на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей — действие запрета до 31 июля теперь распространено и на нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщили в пресс-службе правительстве РФ, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов на ряде НПЗ. Ограничения не будут распространяться в том числе на дизтопливо, поставляемое в рамках межправительственных соглашений.

Как сообщается, ряд стран, в том числе Монголия, не попадает под действие запрета — поставки топлива в республику продолжатся в рамках действующего межгосударственного соглашения. Объём отгрузок остаётся согласованным сторонами и не подлежит корректировке из‑за введённых экспортных ограничений.

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