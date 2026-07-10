Монголия получит дизельное топливо

Россия ввела расширенные ограничения на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей — действие запрета до 31 июля теперь распространено и на нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщили в пресс-службе правительстве РФ, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов на ряде НПЗ. Ограничения не будут распространяться в том числе на дизтопливо, поставляемое в рамках межправительственных соглашений.

Как сообщается, ряд стран, в том числе Монголия, не попадает под действие запрета — поставки топлива в республику продолжатся в рамках действующего межгосударственного соглашения. Объём отгрузок остаётся согласованным сторонами и не подлежит корректировке из‑за введённых экспортных ограничений.