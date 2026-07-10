На севере Бурятии заложили капсулу времени

Недавно в поселке Таксимо Муйского округа Бурятии прошла праздничная программа «Мы – БАМовцы», посвященная легендарной Байкало‑Амурской магистрали.

Одним из самых трогательных моментов вечера стала акция «Письмо в будущее». На сцену вынесли «капсулу времени», и каждый желающий мог написать несколько строк для тех, кто будет жить здесь через 15 лет.

«Что важно сохранить? Что передать следующим поколениям? Эти письма стали своеобразным мостом между прошлым, настоящим и будущим. Капсулу торжественно закрыли и передали в музей, откроют её на 65‑летнем юбилее БАМа – и это обещание памяти прозвучало особенно сильно», - отметили в Городском Доме культуры «Верас».