Общество 10.07.2026 в 10:07
На севере Бурятии заложили капсулу времени
Её откроют на 65‑летнем юбилее БАМа
Текст: Карина Перова
Недавно в поселке Таксимо Муйского округа Бурятии прошла праздничная программа «Мы – БАМовцы», посвященная легендарной Байкало‑Амурской магистрали.
Одним из самых трогательных моментов вечера стала акция «Письмо в будущее». На сцену вынесли «капсулу времени», и каждый желающий мог написать несколько строк для тех, кто будет жить здесь через 15 лет.
«Что важно сохранить? Что передать следующим поколениям? Эти письма стали своеобразным мостом между прошлым, настоящим и будущим. Капсулу торжественно закрыли и передали в музей, откроют её на 65‑летнем юбилее БАМа – и это обещание памяти прозвучало особенно сильно», - отметили в Городском Доме культуры «Верас».
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