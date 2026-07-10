Происшествия 10.07.2026 в 08:51

На трассе в Бурятии опрокинулся и сгорел грузовик

Огонь с горящей машины перекинулся на лес
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии опрокинулся и сгорел грузовик
Фото: скриншот видео
Происшествие с грузовиком случилось 9 июля на федеральной трассе в Тарбагатайском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, при повороте машина опрокинулась на бок, после чего произошло мгновенное возгорание кабины и полуприцепа. С горящего грузовика огонь перекинулся на лес.

Как уточнили в агентстве, в происшествии никто не пострадал. В настоящее время причина возгорания устанавливается.
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