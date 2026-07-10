На трассе в Бурятии опрокинулся и сгорел грузовик

Происшествие с грузовиком случилось 9 июля на федеральной трассе в Тарбагатайском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, при повороте машина опрокинулась на бок, после чего произошло мгновенное возгорание кабины и полуприцепа. С горящего грузовика огонь перекинулся на лес.Как уточнили в агентстве, в происшествии никто не пострадал. В настоящее время причина возгорания устанавливается.