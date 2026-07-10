Спорт 10.07.2026 в 09:13

Бурятская спортсменка сразится с соперницей из Украины

Должон Цынгуева вышла в финал первенства Европы U-20
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Текст: Карина Перова
Бурятская спортсменка сразится с соперницей из Украины
Полуфинальная схватка. Фото: скриншот видео

Спортсменка из Бурятии Должон Цынгуева пробилась в финал первенства Европы по спортивной борьбе среди девушек до 20 лет. Соревнования проходят в Северной Македонии (6+).

В полуфинале в весовой категории до 57 кг Должон одержала досрочную победу над представительницей Швеции Стеллой Соерое со счётом 10:0.

Финальная схватка состоится уже сегодня. Бурятская спортсменка встретится с Дианой Котвыцкой из Украины.

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+

 

Теги
вольная борьба первенство Европы

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