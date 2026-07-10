Гороскоп для жителей Бурятии на 10 июля 2026 года
Пятница под управлением Венеры, Луна в Тельце. День гармонии, завершения дел и простых радостей. Не начинайте новое — лучше закройте старое.
Овен
Закрой финансовый вопрос, который давно висит. Новые дела пока не трогай — сегодня работает терпение, а не напор. Вечером просто отдохни.
Телец
Луна в твоём знаке даёт ощущение устойчивости. Побалуй себя чем-то приятным и одновременно разберись с бюджетом.
Близнецы
День спокойных разговоров без споров. Подведи итоги недели в тишине. Слушай больше, говори меньше — информация сама придёт.
Рак
Эмоции глубже обычного из-за приближающегося новолуния. Вечер проведи в тишине дома вместо шумных встреч. Восстановишь силы быстрее.
Лев
Подумай и реши, что стоит продолжать, а что пора отпустить. Венера добавит обаяния — используй его спокойно, без показухи. Сегодня качество важнее количества.
Дева
Практичные финансовые решения пойдут легко: планирование бюджета, закрытие старых долгов. Строгость к себе можно немного смягчить — ты заслужил или заслужила.
Весы
Твой день! Венера удваивает гармонию. Тёплое общение с близкими и небольшие приятные траты на себя принесут радость. Баланс во всём.
Скорпион
Финансовая интуиция точная как никогда при подведении итогов месяца. Резких решений избегай — день не для рывков, а для мудрых выводов.
Стрелец
Закрой тему, которая долго требовала финала: разговор, договорённость, задачу. Облегчение будет сильнее, чем ждёшь. Освободишь место для нового.
Козерог
Земная энергия знака созвучна твоей природе. Практичные дела и материальная стабильность удадутся, поэтому позволь себе отдых без чувства вины.
Водолей
Сегодня тянет к спокойствию, хотя обычно любишь движение. Не сопротивляйся этому ритму — он пойдёт на пользу. Уникальные идеи тоже придут, но позже.
Рыбы
Твоя интуиция сегодня особенно сильна. Прислушайся, какой вопрос готов закрыться. Тихий вечер восстановит лучше любого действия.
Фото: нейросеть