Общество 10.07.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 10 июля 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
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Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 июля 2026 года

Пятница под управлением Венеры, Луна в Тельце. День гармонии, завершения дел и простых радостей. Не начинайте новое — лучше закройте старое.

 

Овен

Закрой финансовый вопрос, который давно висит. Новые дела пока не трогай — сегодня работает терпение, а не напор. Вечером просто отдохни.

 

Телец

Луна в твоём знаке даёт ощущение устойчивости. Побалуй себя чем-то приятным и одновременно разберись с бюджетом.

 

Близнецы

День спокойных разговоров без споров. Подведи итоги недели в тишине. Слушай больше, говори меньше — информация сама придёт.

 

Рак

Эмоции глубже обычного из-за приближающегося новолуния. Вечер проведи в тишине дома вместо шумных встреч. Восстановишь силы быстрее.

 

Лев

Подумай и реши, что стоит продолжать, а что пора отпустить. Венера добавит обаяния — используй его спокойно, без показухи. Сегодня качество важнее количества.

 

Дева

Практичные финансовые решения пойдут легко: планирование бюджета, закрытие старых долгов. Строгость к себе можно немного смягчить — ты заслужил или заслужила.

 

Весы

Твой день! Венера удваивает гармонию. Тёплое общение с близкими и небольшие приятные траты на себя принесут радость. Баланс во всём.

 

Скорпион

Финансовая интуиция точная как никогда при подведении итогов месяца. Резких решений избегай — день не для рывков, а для мудрых выводов.

 

Стрелец

Закрой тему, которая долго требовала финала: разговор, договорённость, задачу. Облегчение будет сильнее, чем ждёшь. Освободишь место для нового.

 

Козерог

Земная энергия знака созвучна твоей природе. Практичные дела и материальная стабильность удадутся, поэтому позволь себе отдых без чувства вины.

 

Водолей

Сегодня тянет к спокойствию, хотя обычно любишь движение. Не сопротивляйся этому ритму — он пойдёт на пользу. Уникальные идеи тоже придут, но позже.

 

Рыбы

Твоя интуиция сегодня особенно сильна. Прислушайся, какой вопрос готов закрыться. Тихий вечер восстановит лучше любого действия.

 

Фото: нейросеть

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