В Улан-Удэ новая база для спасателей готова на 45%

В Улан-Удэ возводят новую базу для спасателей. Будущую водно‑спасательную станцию разместили на улице Мостовая, около Удинского моста, чтобы специалисты могли оперативно реагировать на все вызовы. Накануне строительную площадку посетил мэр города Игорь Шутенков.

«И речь не только о воде. Пожар, ДТП, аварии в городе – отсюда ребята смогут выехать в любую точку. Здесь разместим дежурную часть, где круглосуточно будет находиться смена из семи человек. Спасатели работают днём и ночью, поэтому для нас принципиально важно создать не просто гараж для катеров и техники, а настоящий дом для ребят, которые рискуют жизнью ради нашего спокойствия», - сказал Игорь Шутенков.

Это модульное здание, поэтому готовность на сегодняшний день уже составляет 45%. Каркас возведён, уже началась обшивка и монтаж сэндвич‑панелей. После строители приступят к внутренней отделке и оснащению.

Кроме того, для спасателей сделают удобные комнаты отдыха, раздевалки с душевыми, кухню и учебные классы.

Ещё один плюс в новой базе: вся техника (маломерные суда, оборудование, снаряжение) теперь будет под одной крышей – в тепле и полной готовности.

«Все работы планируем завершить до холодов: подрядчик держит отличный темп, отставаний нет, идёт даже с опережением графика. Держу на постоянном контроле», - заверил градоначальник.



