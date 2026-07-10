Экономика и бизнес 10.07.2026 в 09:51

Сеть БРК в Иркутске перешла на круглосуточный режим работы

Ситуация со снабжением АЗС топливом в Иркутской области несколько улучшилась
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Текст: Иван Иванов
Сеть БРК в Иркутске перешла на круглосуточный режим работы
Фото: архив «Номер один»

Поступление новых партий топлива позволило сети БРК перевести на круглосуточный режим семь автозаправочных станций. Об этом сообщает «Сибирское информационное агентство».

В Иркутске круглосуточно работают АЗС на улице Рабочего Штаба, 48, улице Баррикад, 60, улице Коммунистическая, 22, улице Лермонтова, 93 и улице Кирзаводская, 40. Также в круглосуточном режиме принимают клиентов станция в Шелехове на Култукском тракте, 2а, и в Ангарске на улице Горького.

При этом для физических лиц продолжают действовать ранее установленные ограничения: на одно транспортное средство разрешается отпускать не более 20 литров бензина АИ‑92 или АИ‑95, заправка топлива в канистры по‑прежнему запрещена.

Остальные станции сети функционируют в комбинированном режиме. В утренние часы на них обслуживают физических лиц, а в дневное время — только юридических. На этих АЗС также отмечается увеличенный объём дизельного топлива, ориентированный на потребности бизнеса и транспортных компаний.

Сеть БРК остаётся одной из крупнейших в регионе и представлена не только в Иркутской области, но и в Бурятии, а также в Забайкальском крае.

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