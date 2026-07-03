Жители Улан-Удэ пересаживаются на электромобили

По данным агрегаторов по продажам автомобилей, в Улан-Удэ электромобили пользуются огромным спросом. Это касается всех моделей, включая наиболее популярный Nissan Leaf. Например, Nissan Leaf 2017 года выпуска, который еще месяц назад стоил около 800 тыс. рублей, теперь продается за миллион рублей. Nissan Leaf 2011 года выпуска также подорожал с 700 000 до 800 000 рублей. Ходовые модели разбирают очень быстро. Если месяц назад в продаже было около 100 электромобилей, то сейчас их осталось не более 40.- Электромобили не пользовались особым спросом до топливного кризиса, поскольку были на любителя. Как правило, в наш регион поступают Nissan Leaf с довольно изношенными батареями. Цена самой батареи может составлять около трети от стоимости автомобиля, а при поставке новых батарей возникают сложности с логистикой. Сами они достаточно дорогие в установке, поэтому люди стремятся покупать более свежие авто с новыми аккумуляторными батареями. Нередко в такой ситуации люди едут в Монголию специально для замены батареи, где за последние годы создался очень хороший сервис по Nissan Leaf, – рассказал Сергей, продавец с авторынка на улице Приречной в Улан-Удэ.По его словам, ситуация на авторынке резко изменилась в минувшие выходные, когда с четверга начались перебои с бензином в Бурятии. Сейчас многие интересуются покупкой или заказом электромобилей.«Номер один» удалось пообщаться с одним из новых владельцев электромобиля. Им оказался директор частной компании. Он рассказал, что побудило его приобрести электромобиль.- Еще в начале июня, когда в других регионах начались проблемы с топливом, я понял, что рано или поздно проблема докатится и до нас. Поэтому решил приобрести второй автомобиль. У меня в автопарке уже есть две машины: внедорожник и городской автомобиль для жены. Я никогда не думал о приобретении электромобиля, потому что запас хода у него около 200 км по городу. В район на такой машине не поедешь. Поскольку я часто езжу в район, мне такая машина не подходит. Где я буду заряжаться? Что касается города, то такая машина мне нужна, потому что живу в частном доме и имею возможность в любой момент подзарядиться. Сейчас, с началом топливного кризиса, чувствую, что тех запасов бензина, которые у меня есть, не хватит для моей работы. А она у меня разъездная, в том числе по городу. Когда начались разговоры о серьезных проблемах с бензином на западе страны, я приобрел достаточный запас бензина в бочке, и предприятие обеспечено им на несколько месяцев. Но что будет дальше, я не знаю. Поэтому для подстраховки приобрел электромобиль, – рассказал предприниматель.По его словам, главное, что он ценит в «электричке» — это полная независимость от топливного кризиса, который, по его мнению, продлится достаточно долго. Кроме того, владельца привлекает выгодная заправка такого транспорта: используемая электроэнергия для населения дешевле того же дизтоплива в несколько раз.Андрей, улан-удэнский менеджер по заказу иномарок на аукционах, сообщил, что в последние недели заметно вырос спрос на подержанные автомобили из Японии, Кореи и особенно Китая. Однако это в основном малогабаритные автомобили.Дело в том, что под льготный утилизационный сбор (когда для физического лица при ввозе для личного пользования сумма совсем небольшая: около 3400 рублей - за новую машину или 5200 рублей - за авто старше трех лет) попадает любой электромобиль, у которого 30-минутная мощность электродвигателя не превышает 80 лошадиных сил. Стоит добавить, что старый добрый Nissan Leaf не во всех комплектациях подпадает под льготный утилизационный сбор.Поэтому специалисты советуют внимательно изучать технические характеристики заказываемых автомобилей, чтобы не столкнуться с огромным налогом, который может достигать миллиона рублей. Пока самую широкую линейку малогабаритных и не подпадающих под утильсбор автомобилей предлагают китайские производители.В целом по России наблюдается схожая динамика по резко возросшему интересу к электромобилям: спрос на них резко вырос и продолжит увеличиваться с каждой неделей. Только за предпоследнюю неделю июня на российский учет встал 231 электрокар – это почти в два раза больше, чем неделей ранее (123 штуки), сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.- Это далеко не «рекорд сезона». Например, на 19-й неделе этого года продано 236 электрокаров, а на 14-й неделе – 253 штуки. Да и ровно год назад, на 25-й неделе прошлого года, на учет встало 248 электрокаров», – отмечает аналитик.Обычно между появлением желания и реальной покупкой автомобиля проходит два-три месяца. На обдумывание и принятие решения о приобретении электрокара требуется еще больше времени, отмечает Целиков. Однако сейчас все ускоряется, и люди принимают решение о покупке электромобиля за пару дней. Ведь ездить-то надо.Добавим, что в Бурятия действует 100%-ная льгота — налогоплательщики освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями. И что важно: ограничений по мощности мотора нет. Поэтому при энергопереходе у автомобилистов Бурятии просматривается только одна большая выгода.