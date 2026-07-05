Общество 05.07.2026 в 07:00

Бизнес в клеточку

На чем в колониях Бурятии осужденные зарабатывают деньги
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Текст: Лариса Ситник
Бизнес в клеточку
У большинства труд в исправительных учреждениях ассоциируется с унылой лесоповальной делянкой или грязным карьером. Реальность же исправительной системы иная. Под надзором сотрудников УФСИН осужденные управляют станками, шьют спецодежду и запускают линии по выпуску продукции из вторсырья.

Из колонии с заботой для полиции

В исправительной колонии для женщин сегодня шьют зимнюю форму для сотрудников полиции. Здесь работает несколько цехов. Осужденные получают ткань, кроят и готовят детали одежды к пошиву. Далее выкройки попадают в швейный цех. 

На швейном производстве в ИК-7 трудится более 100 женщин. Практически все они обучились профессии швеи именно здесь, в колонии.

- Я работаю контролером качества. Мы шьем много разной продукции. Например, сейчас отшиваем зимний костюм для МВД. Он состоит из брюк, жилета и зимней куртки. Трудимся в две бригады. В 2016 году я впервые села за швейную машину, не умела ничего, но через три года уже научилась всему. Шить мне нравится. У нас много швейных машин и оборудования, я умею работать на всем. Благодаря этой работе плачу исковые обязательства, отправляю деньги домой детям и маме. Когда выйду отсюда, хочу открыть свое ателье. До колонии ничем особо не занималась, - рассказывает осужденная Анастасия, сделав перерыв в пошиве костюма.


В клубе при исправительной колонии № 8 действует волонтерский кружок «Своих не бросаем», в котором осужденные изготавливают военную амуницию. 

- Делаем подсумки для гранат, сети для техники, блиндажей и укрытий. Кружок действует с начала СВО. Осужденные здесь заняты в свободное от работы время, - отмечает начальник отряда колонии №8 Бато Сультимов.

В целом швейное производство организовано в четырех исправительных учреждениях республики: ИК-1 в г. Гусиноозерск, женской исправительной колонии № 7, ИК-2 и ИК-8 на Спиртзаводской трассе.

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных показывает нам новую партию продукции. Это различная спецодежда для самых разных учреждений республики, в том числе и для крупного супермаркета.

- Производится все, начиная от постельного белья и заканчивая сложными изделиями: различными видами продукции для минобороны, федеральных органов исполнительной власти, различной рабочей одежды, униформой для магазинов, минздрава, школ и детских садов, - перечисляет начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Бурятии Александр Борисов.


В результате заказчик получает качество по ценам ниже рыночных (никаких арендных платежей и накруток посредников), а осужденные — стабильную зарплату, которая уходит на погашение исков потерпевшим и алименты.

Пекарня – антистресс

В женской колонии занимаются не только шитьем, здесь работает пекарня, обеспечивающая свежей выпечкой все учреждение, а также выращивают овощи для самих осужденных.

- В колонии я освоила профессию пекаря. Мы делаем различную выпечку: булочки, пирожки, беляши, стряпаем позы и пельмени. Сложнее всего лепить позы. Работаю здесь три месяца, стараюсь, чтобы было вкусно. В день выпекаем более 100 булочек, - говорит молодой пекарь Дарья.


При работе с тестом обязательно нужно хорошее настроение, «потому что иначе оно может не подняться». При этом пекарня работает и как антистресс, помогает отвлечься.

- Ассортимент продукции широкий. Недавно начали выпекать булочки с повидлом. Все получили специальное образование в училище, проходят медосмотр. Девушки работают хорошо, продукция вкусная, - говорит сотрудник ИК-7 Дарима Наманжуева.

Полимерная магия

Осужденные работают с резиной, деревом, пластиком и металлом. Самое сильное впечатление производит линия по производству плитки из старых автомобильных шин. Сырье — резиновую крошку — в колонию №8 поставляет республиканский мусороперерабатывающий завод. 

— Мы смешиваем крошку с полиуретановым связующим и пигментом. Под прессом получается тротуарная плитка, которая не скользит зимой, не трескается и служит в три раза дольше бетонной, — поясняет Александр Борисов.

В этой же колонии есть линия по выпуску ПЭТ-тары, где за час пятеро осужденных успевают сделать 600 бутылок: пробирки проходят через нагрев и пресс-форму, а затем с помощью компрессора сжимается и надувается бутылка. 


В цехе металлообработки производят самые разные изделия: мусорные баки, скамейки, ограждения, беседки, ворота, мангальные зоны.

- Самое сложное - это погодные условия. После изготовления нужно покрасить, но погода не всегда позволяет. Объемы продукции большие, площадь помещения для покраски недостаточная. Поэтому когда дождь, ждем ясную погоду, чтобы работать дальше, - отметил один из осужденных, занятый на производстве.

На участке деревообработки изготавливают мебель: столы, стулья, кресла и прочее.

От пластика до войлока

В исправительной колонии № 2 налажено производство войлочных изделий. Сейчас осужденные делают заказ для одного из музеев республики.

- Делаем шардык, это такой матрас. Накладываем орнамент и вбиваем в войлок иглопробивной машиной. Получаются необычные узоры, - показывает осужденный результаты своего труда.

В этой же колонии работает цех по производству изделий из композитных материалов. Осужденные производят стеклопластиковые емкости. Кроме того, здесь есть производство из вспененного полиэтилена, цеха металло- и деревообработки.


В свободное время заключенные рисуют, изготавливают скульптуры: для них это способ самовыражения и попытка раскрасить будни. Именно так появились рисунки на зданиях колонии и в производственных цехах. 

Труд как путь к новой жизни

Многие осужденные, попадая в колонию, не имеют образования. У кого-то нет даже аттестата. У кого-то нет никакой профессии. Поэтому в исправительных учреждениях организовано обязательное профессиональное или среднее профессиональное образование. Заключенным доступно более 20 специальностей, среди них: станочник деревообрабатывающих станков, бетонщик, маляр, обувщик, сварщик, а также повар, пекарь или оператор автомата по розливу молочной продукции. После обучения осужденные получают документы об образовании гособразца и могут работать по новой профессии как в самой ИК, так и после освобождения из колонии. 

Зарплату ocyждeнныe пoлyчaют нa ypoвнe минимaльнoгo paзмepa oплaты тpyдa без коэффициентов (27 093 рубля в месяц. - Прим. ред.) и вышe.  Из этих денег они погашают исковые обязательства. Также могут купить что-то в магазине при колонии, oтпpaвить деньги poдcтвeнникaм или нaкoпить пepвoнaчaльный кaпитaл. 


B иcпpaвитeльныx кoлoнияx тpyдитcя oкoлo тыcячи ocyждeнныx. Производственная деятельность организована в пяти исправительных учреждениях УФСИН. За год здесь выпускают продукции на сумму около 300 млн рублей. 

Как рассказал Александр Борисов, каждый год в колониях открывают новые виды производства, осужденные осваивают самые разные направления и профессии. Однако остаются и свободные производственные площади, и незанятые «трудовые ресурсы». Поэтому к сотрудничеству призывают весь бизнес Бурятии, который получит возможность снизить затраты на себестоимость, а колония получит прибыль. Впрочем, у предприятий ФСИН задача получения прибыли официально не главное, гораздо важнее дать людям образование, профессию и организовать трудовую адаптацию, то есть то самое исправление трудом.

Фото: «Номер один»
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