Общество 04.07.2026 в 14:11

В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав

Прокуратура добилась этого через суд

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав
Прокуратура проверила, как в Баргузинском районе соблюдается законодательство о безопасности дорожного при предоставлении водительских прав. Особое внимание уделили внимание тем, у кого есть медицинские противопоказания к управлению транспортом и вместе с ними –  действительные удостоверения.

Как выяснилось, на учёте в районной больнице у врача-невролога состоят пять автомобилистов. Однако имеющиеся у них заболевания создают повышенный риск как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

Надзорное ведомство через суд потребовало лишить сельчан прав до полного устранения противопоказаний. Служители Фемиды встали на его сторону.


Фото: "Номер один"
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