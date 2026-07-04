В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав

Прокуратура проверила, как в Баргузинском районе соблюдается законодательство о безопасности дорожного при предоставлении водительских прав. Особое внимание уделили внимание тем, у кого есть медицинские противопоказания к управлению транспортом и вместе с ними – действительные удостоверения.Как выяснилось, на учёте в районной больнице у врача-невролога состоят пять автомобилистов. Однако имеющиеся у них заболевания создают повышенный риск как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.Надзорное ведомство через суд потребовало лишить сельчан прав до полного устранения противопоказаний. Служители Фемиды встали на его сторону.Фото: "Номер один"