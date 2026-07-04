Общество 04.07.2026 в 14:20

Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России

В упорной борьбе мужчина обошёл 12 претендентов

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России
В посёлке Мулино Нижегородской области завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства на лучшего специалиста физической подготовки Вооружённых сил РФ. Восточный военный округ ВВО представлял старший лейтенант Максим Фёдоров – начальник физподготовки полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии.

Конкурс проходил в три этапа. На первом оценивали уровень профессиональной подготовленности по результатам 2025 года, а также научную работу с презентацией и видеороликом о практической деятельности специалиста. Фёдоров занял второе место.

Второй этап включал работу перед конкурсной комиссией управления физической подготовки и спорта ВС РФ и военный из Бурятии набрал 80 баллов.
 
Заключительным испытанием стал многокилометровый марш-бросок с выполнением специальных задач через каждый километр дистанции. Участникам предстояло выполнить нормативы по радиационной, химической и биологической защите, перенос ящиков с боеприпасами, метание гранат, медицинскую подготовку, преодоление инженерных заграждений, метание пехотной лопаты на точность и стрельбу из автомата Калашникова из различных положений.

Время старта каждого зависело от набранных баллов на предыдущих этапах.
 
Старший лейтенант Фёдоров вышел на старт четвёртым, отставая от лидера в 30 секунд. Сокращая разрыв на каждом отрезке, он обогнал представителей Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения и первым пересёк финишную черту.

В упорной борьбе среди 12 претендентов старший лейтенант Максим Фёдоров стал лучшим специалистом физической подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2026 году, рассказали в пресс-службе ВВО.


Фото: "Номер один"
Теги
конкурс вс рф физподготовка

Все новости

Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России
04.07.2026 в 14:20
В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав
04.07.2026 в 14:11
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам почти 12 миллионов
04.07.2026 в 12:08
В Бурятии назвали победителя конных скачек
04.07.2026 в 11:47
Жительница Улан-Удэ погибла под колесами внедорожника
04.07.2026 в 11:17
Змеи атакуют любопытных жителей Бурятии
04.07.2026 в 08:00
Капкан для скорбящих семей
04.07.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 4 июля 2026 года
04.07.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 4 июля
04.07.2026 в 06:00
Конные скачки в рамках «Алтарганы» собрали рекордное количество участников
03.07.2026 в 17:20
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав
Прокуратура добилась этого через суд

04.07.2026 в 14:11
В Бурятии назвали победителя конных скачек
Соревнования конников прошли в рамках фестиваля «Алтаргана-2026»

04.07.2026 в 11:47
Змеи атакуют любопытных жителей Бурятии
В республике участились опасные встречи людей с рептилиями
04.07.2026 в 08:00
Капкан для скорбящих семей
В Бурятии мошенники и нейросетевая индустрия наживаются на родственниках военных
04.07.2026 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru