Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России

В посёлке Мулино Нижегородской области завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства на лучшего специалиста физической подготовки Вооружённых сил РФ. Восточный военный округ ВВО представлял старший лейтенант Максим Фёдоров – начальник физподготовки полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии.Конкурс проходил в три этапа. На первом оценивали уровень профессиональной подготовленности по результатам 2025 года, а также научную работу с презентацией и видеороликом о практической деятельности специалиста. Фёдоров занял второе место.Второй этап включал работу перед конкурсной комиссией управления физической подготовки и спорта ВС РФ и военный из Бурятии набрал 80 баллов.Заключительным испытанием стал многокилометровый марш-бросок с выполнением специальных задач через каждый километр дистанции. Участникам предстояло выполнить нормативы по радиационной, химической и биологической защите, перенос ящиков с боеприпасами, метание гранат, медицинскую подготовку, преодоление инженерных заграждений, метание пехотной лопаты на точность и стрельбу из автомата Калашникова из различных положений.Время старта каждого зависело от набранных баллов на предыдущих этапах.Старший лейтенант Фёдоров вышел на старт четвёртым, отставая от лидера в 30 секунд. Сокращая разрыв на каждом отрезке, он обогнал представителей Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения и первым пересёк финишную черту.В упорной борьбе среди 12 претендентов старший лейтенант Максим Фёдоров стал лучшим специалистом физической подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2026 году, рассказали в пресс-службе ВВО.Фото: "Номер один"