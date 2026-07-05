Общество 05.07.2026 в 10:15

В Улан-Удэ пропала 79-летняя пенсионерка

Ориентировка появилась в отряде ЛизаАлерт
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пропала 79-летняя пенсионерка
Фото: ЛизаАлерт Республики Бурятия

В Улан-Удэ ищут 79-летнюю пенсионерку. Галина Павловна Бухаева (Никитина) пропала накануне, 4 июля, сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: возможно, черная кофта, черные брюки, черные туфли.

О местонахождении женщины просят сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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