В Улан-Удэ пропала 79-летняя пенсионерка

В Улан-Удэ ищут 79-летнюю пенсионерку. Галина Павловна Бухаева (Никитина) пропала накануне, 4 июля, сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: возможно, черная кофта, черные брюки, черные туфли.

О местонахождении женщины просят сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).