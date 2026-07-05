Происшествия 05.07.2026 в 10:00

В Иркутске задержали организатора сплава по реке

Пропало трое туристов, в том числе 4-летний ребенок
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске задержали организатора сплава по реке
Фото: СУ СКР по Иркутской области (скриншот видео)

В Шелеховском районе Иркутской области задержан 41‑летний организатор сплава по реке Иркут, во время которого пропали двое мужчин и 4‑летний мальчик. По данным СУ СКР по Иркутской области, с подозреваемым ведутся следственные действия, изъята необходимая документация, проведён обыск по месту его жительства.

По версии следствия, мужчина, занимавшийся предпринимательской деятельностью, предоставлял туристические услуги по сплаву на надувных лодках. 3 июля группа туристов, в том числе дети, сплавлялась по Иркут от Шаманки до Введенщины. Во время привала 4‑летний ребёнок оказался в воде — его унесло течением. Двое мужчин бросились ему на помощь, после чего все трое пропали; поиски продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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