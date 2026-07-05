В Иркутске задержали организатора сплава по реке

В Шелеховском районе Иркутской области задержан 41‑летний организатор сплава по реке Иркут, во время которого пропали двое мужчин и 4‑летний мальчик. По данным СУ СКР по Иркутской области, с подозреваемым ведутся следственные действия, изъята необходимая документация, проведён обыск по месту его жительства.



По версии следствия, мужчина, занимавшийся предпринимательской деятельностью, предоставлял туристические услуги по сплаву на надувных лодках. 3 июля группа туристов, в том числе дети, сплавлялась по Иркут от Шаманки до Введенщины. Во время привала 4‑летний ребёнок оказался в воде — его унесло течением. Двое мужчин бросились ему на помощь, после чего все трое пропали; поиски продолжаются.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.