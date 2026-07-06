На Ольхон не поехали туристы

Как сообщает портал СИА, туристический бизнес на Ольхоне оказался в критической ситуации из‑за топливного кризиса и коллапса авиаперевозок. Гиды не могут доставлять туристов, а авиарейсы массово задерживают и отменяют — всё это приводит к срыву туров и серьёзным убыткам для туроператоров.

Директор турфирмы «Кросстур» Эльвира Шагдарон в интервью СИА рассказала, что, несмотря на высокий спрос на отдых на Байкале, динамика летнего сезона 2026 года заметно снизилась, по сравнению с прошлым годом. По ее словам, желание приехать на Байкал у туристов есть — заявки поступают, но люди опасаются бронировать туры заранее: из‑за постоянных отмен и задержек рейсов вся логистическая цепочка рушится. В результате спрос «сжат» до последней минуты, а бронирования часто срываются.

Эльвира Шагдарон выделяет два главных фактора, которые сейчас наносят серьёзный удар по туризму на Ольхон. Первый — стоимость и нестабильность авиаперелётов. В Иркутск нет субсидированных билетов, и к началу сезона цены на перелёты резко возрастают. Для семьи из трёх‑четырёх человек стоимость билетов может составить значительную часть, а порой и весь бюджет отпуска. Даже те туристы, которые решаются на покупку билетов, сталкиваются с задержками и отменами рейсов.

Второй фактор — топливный кризис, который фактически парализует работу турбизнеса. Как подчеркивает Шагдарон, туризм — это прежде всего логистика, а без топлива невозможно организовать экскурсии, трансферы, работу гидов и обеспечить нормальное функционирование всей туристической инфраструктуры.

Масштабы проблемы особенно остро ощущаются на маршрутах к ключевым достопримечательностям.

Например, для поездки к мысу Хобой и обратно одной машине требуется 30 литров топлива, однако сейчас заправки отпускают топливо для служебных машин лишь по 25 литров. Это делает поездку невозможной. На путик Малому Морю наблюдаются очереди на некоторых заправках, другие же вовсе остались без топлива. При этом на самом острове Ольхон нет ни одной АЗС, которая обслуживала бы юридические лица. Туроператорам приходится искать топливо через знакомых и доплачивать из собственных средств, чтобы не подвести туристов.

Перспективы на остаток лета выглядят крайне пессимистично. Если ситуация с логистикой не стабилизируется в ближайшее время, регион рискует полностью потерять туристический сезон. По мнению Эльвиры Шагдарон, туристы просто выберут другие направления — те регионы или страны, где их ждут и где созданы нормальные условия для отдыха.