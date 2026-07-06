Происшествия 06.07.2026 в 09:20
Житель Бурятии получил ожоги из-за загоревшейся канистры с бензином
На емкость попали искры от болгарки
Текст: Карина Перова
Накануне, 5 июля, в селе Бичура в Бурятии молодой человек пострадал из-за загоревшейся канистры с бензином.
Мужчина ремонтировал автомобиль в гараже, используя болгарку (угловую шлифовальную машину). Рядом стояла пятилитровая пластиковая канистра с бензином.
В процессе резки металла горячие искры попали на емкость с горючим, из-за чего произошло возгорание.
«В результате 22-летний сельчанин получил ожог III степени кисти левой руки», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.