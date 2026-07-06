Общество 06.07.2026 в 13:00

Житель Бурятии угнал у знакомого дорогой внедорожник за отказ в подработке

Сельчанин был пьян
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Текст: Карина Перова
Житель Бурятии угнал у знакомого дорогой внедорожник за отказ в подработке
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 45-летний житель Хоринского района Бурятии угнал у своего знакомого внедорожник за два миллиона рублей. Владелец авто отказал мужчине в подработке – последний был пьян. В ситуации разбирались полицейские.

Обидевшись на отказ, сельчанин заметил, что неподалеку припаркован незапертый внедорожник. Воспользовавшись этим, он сел за руль и уехал. Позднее мужчину задержали правоохранители.

Мужчина заявил, что планировал помочь знакомой в перевозке крупногабаритной бытовой техники. Однако, добравшись до места назначения, он передумал, оставил чужой автомобиль и ушел домой.

«Похищенное транспортное средство было обнаружено сотрудниками полиции и изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело («неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в МВД по Бурятии

Ранее «Номер один» писал о мужчине, который угнал трактор, чтобы привезти знакомой воду.

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